Prohens pone el foco en el crecimiento demográfico y la inmigración como los grandes retos de Baleares

"Con la misma valentía que dije que habíamos llegado al límite en el número de visitantes en nuestras islas durante el verano o que hemos llegado al límite en la llegada de migrantes de manera irregular, traigo hoy también esta cuestión al Parlament". La presidenta del Govern, Marga Prohens, pone el foco en el crecimiento demográfico y la inmigración como los grandes retos a los que se enfrenta Baleares durante el debate de Política General de la Comunidad celebrado esta mañana en la Cámara Balear. Un discurso donde la líder popular no ha hecho ningún gran anuncio, el cual está previsto que se pueda lanzar durante su intervención de mañana.

La líder popular apunta hacia el reto demográfico que atraviesan las islas, "siendo el máximo exponente de la España que se llena en un territorio limitado". En este sentido, Prohens argumenta que en el año 2000 la población residente en el archipiélago era de 845.000 habitantes mientras que a comienzos de 2025 la población ha llegado a 1.244.000 habitantes; casi 400.000 habitantes más y un crecimiento de la población del 47%.

"En este período, la población ha aumentado el triple que la de España, en torno al 17%, y ocho veces más que la población de la Unión Europea, que ha crecido en torno al 5%. El crecimiento poblacional no se ha detenido ni en episodios de crisis", expresa la presidenta del Govern. Un aumento "insostenible y una realidad que las administraciones ya no podemos ignorar", por lo que la presidenta del Govern apuesta por "un cambio de patrón" a través de políticas basadas en mejorar infraestructuras y servicios en la comunidad.

Inmigración

Otro de los puntos clave en el discurso de la presidenta ha sido el reto de la inmigración en Baleares. Tal y como hiciera el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Formentera, Prohens eleva el tono respecto a esta cuestión para frenar "el efecto llamada" en el archipiélago. "No podemos permitir que haya quienes vengan aquí con el único propósito de abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida, y mucho menos que puedan suponer un efecto llamada".

Por este motivo, la líder popular ha anunciado la modificación de la renta social garantizada para ampliar de uno a tres años el requisito de residencia legal, condicionándola, salvo en casos justificados, a itinerarios de inserción laboral. De la misma manera, la renta de emancipación exigirá un mínimo de tres años de tutela en las islas, evitando que esta ayuda se destine a perfiles no previstos, como menores no escolarizables que no han sido integrados en el sistema.

"No podemos contribuir de ninguna manera a un efecto llamada sobre una ruta migratoria que crece de manera exponencial y que, a falta de tres meses para terminar el año, ya ha superado en número de personas migrantes las llegadas de todo el año pasado y que, si se mantiene el mismo patrón de crecimiento, superaremos las 10.000 personas llegadas este año de manera irregular en patera a las costas de las islas", señala Prohens. Por ello, la presidenta reitera en que el Govern agotará todas las vías posibles para quedar excluidos del reparto de menores migrantes procedentes de otras comunidades

Acceso a la vivienda

Prohens también ha centrado su discurso en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos como es el acceso a la vivienda. Un encarecimiento en el precio de la vivienda que se produce, según la líder popular, "en el desequilibrio entre la oferta y la demanda fruto del crecimiento poblacional de los últimos quince años".

La presidenta del Govern ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de la primera vivienda, destinada a menores de 40 años con un mínimo de 5 años de residencia en Baleares, así como la modificación del reglamento fiscal para elevar el umbral del precio de las viviendas bonificadas de 270.000 a 378.000 euros, con la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menores de 30 años en la compra de su primera vivienda, y una bonificación del 50% para menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad.

Aviso a Vox

Por último, Prohens también ha utilizado el Debate de Política General de la Comunidad para lanzar un aviso a Vox tras el último choque respecto a sus exigencias lingüísticas en Educación. En este sentido, la presidenta ha vuelto a reiterar "las líneas rojas" que su Ejecutivo no atravesará pese a las advertencias de sus socios.

"No se debe confundir el reconocimiento de nuestra realidad bilingüe, que queremos blindar por ley incluyendo la vehicularidad de ambas lenguas en la ley de Educación, con respeto a las recientes sentencias judiciales, a la autonomía de los centros, al decreto de mínimos, a la ley de normalización, al Estatuto de Autonomía y a la Constitución. No se debe confundir esto con dar pasos atrás en la protección de nuestra lengua y sus modalidades. Por ello, hay líneas que nunca cruzaremos", detalla Prohens.