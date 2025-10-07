"Hemos sufrido tortura de bajo impacto": las primeras palabras de las mallorquinas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez tras su detención

Las mallorquinas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, dos de las tres integrantes isleñas de la Flotilla a Gaza retenidas por Israel, aterrizaron esta medianoche en el aeropuerto de Barajas tras cinco días en prisión. A su llegada, han sido recibidas por decenas de personas que esperaban la llegada de los navegantes y han mostrado su solidaridad con la misión humanitaria.

Visiblemente cansadas, las activistas expresaban ante las cámaras su alivio por haber recuperado la libertad, aunque subrayaron la dureza de los días de detención. “Durante toda esta misión hemos visto el apoyo de los movimientos sociales de solidaridad con Palestina y queremos agradecer profundamente que hayan estado pendientes día tras día de esta misión: romper con ese bloqueo criminal que está perpetrando el Estado genocida de Israel en Palestina desde hace 17 años y abrir un corredor humanitario”, ha señalado Lucía Muñoz nada más llegar.

Muñoz ha explicado que la misión no logró cumplir su objetivo humanitario. “Lamentablemente no hemos cumplido con ese objetivo porque, una vez más, Israel ha cometido un crimen contra el derecho internacional y contra la humanidad, secuestrándonos y llevándonos a Israel en contra de nuestra voluntad y metiéndonos en prisión durante cinco días”, ha denunciado.

La activista ha relatado las condiciones del encierro y el trato recibido: “Con todo el mundo mirando, hemos sufrido tortura de bajo impacto. Imaginad lo que harán con el sur global y con el pueblo palestino”.

Por su parte, Alejandra Martínez ha asegurado que la iniciativa continuará pese a las detenciones: “Detrás de la Flotilla, que ahora va dirección Gaza, vendrán más, porque no vamos a parar”.

Preocupación por Reyes Rigo

Las activistas han recordado que aún no han regresado todas las personas retenidas en el operativo israelí. “En primer lugar, decir que no estamos todas, que falta Reyes Rigo, que estamos preocupadas”, ha declarado Muñoz, refiriéndose a la tercera integrante mallorquina de la Flotilla, que continúa bajo custodia de las autoridades israelíes tras supuestamente haber mordido a una asitente dental durante unas pruebas médicas en el penal de Ketziot.

Según ha explicado Martínez, la situación de Rigo genera especial inquietud entre el grupo: “Lo que sabemos de la situación de Reyes es que ayer por la noche nosotras estábamos en la habitación y fue sacada en un episodio de extrema violencia: cogida por el pelo, se la llevaron a confinamiento solitario y no la hemos vuelto a ver”.

Rigo es, por el momento, la única ciudadana española que sigue retenida en Israel tras el asalto a la embarcación. “No sabemos nada de ella y es la única ciudadana española que no ha vuelto. Quiero pedir al Gobierno la vuelta de Reyes Rigo”, ha concluido Martínez.