Detectan el uso de drones para meter droga y teléfonos móviles en la cárcel de Palma

El Centro Penitenciario de Palma ha alertado a la Fiscalía de la «proliferación de drones» que se utilizan para introducir en el recinto teléfonos móviles y sustancias estupefacientes destinadas a los internos. Se trata de una de las novedades incluidas en la Memoria de la Fiscalía de Balears del año pasado, y que refleja un fenómeno que se ha detectado también en otras prisiones de España.

La Fiscalía de Balears, en su memoria sobre los principales asuntos en los que ha trabajado el año pasado, hace una escueta mención a este tema: «Es recurrente que desde el Centro Penitenciario de Palma se comunique a la Fiscalía la preocupación que supone la proliferación de drones que se utilizan para introducir en el establecimiento móviles y sustancias estupefacientes destinados a los residentes».

Se trata, según fuentes penitenciarias, de un fenómeno que se detectó por primera vez en 2023, y que se ha repetido en varias ocasiones el año pasado. Los funcionarios han visto volar drones sobre la prisión por las noches, presumiblemente con la intención de introducir en el recinto algún objeto o sustancias prohibidas.

Las personas que manejan los drones se suelen situar en el Camí de Son Pacs, muy cerca de la valla exterior del recinto penitenciario, lo que les permite tener contacto visual con el aparato para manejarlo con precisión.

Un paquete con droga

Los funcionarios revisan el patio cada mañana, antes de permitir el acceso a los internos. En al menos una ocasión encontraron un dron que había caído, con un paquete con droga.

Las sospechas de los trabajadores van más allá. Apuntan a que se podrían estar utilizando pequeños drones muy maniobrables que se acercan a la ventana de una celda en concreto. Allí los internos lo pueden coger y, tras sacar el paquete que transporta, destrozan el aparato hasta que no queda rastro de él.

La droga que se introduce en la cárcel en muchas ocasiones es rápidamente vendida y consumida por los internos, de manera que las inspecciones rara vez pueden detectarla.

El uso de drones es una fórmula más sofisticada de otro método más tradicional: los lanzamientos. Por lo general se utilizaban pelotas de tenis con alguna sustancia en el interior y que eran arrojadas con fuerza desde el Camí de Son Pacs hacia el patio de la cárcel. En estos casos, los suministradores solían acordar con los receptores la hora exacta del lanzamiento, para que estuvieran pendientes. Sin embargo, resultaba difícil que alcanzaran el objetivo, por lo que era un sistema que utilizaba de forma muy esporádica.

Las drogas están terminantemente prohibidas en el Centro Penitenciario, pero los funcionarios del centro son conscientes de que hay presos que consumen habitualmente, lo que genera una demanda y un negocio sustancioso. Hasta ahora el medio habitual de introducción de estas sustancias prohibidas era a través de las visitas de familiares de los internos o en los contactos vis a vis. Por ello la Guardia Civil y los funcionarios realizan controles muy exhaustivos entre los visitantes, en los que emplean perros adiestrados en la localización de drogas.

Visita prohibida

La memoria de la Fiscalía recoge precisamente un auto de la Audiencia, que confirma la prohibición de una mujer de visitar a su pareja durante dos años después de que le intervinieran al recluso sustancias estupefacientes tras su vis a vis.

La dirección del centro ha acordado también con la magistrada de Vigilancia Penitenciaria que si un perro de detección «marca» a un visitante, esta persona no podría realizar la visita ese día. Y si se confirma que ha facilitado drogas a un interno en un vis a vis, se suspenderán estos encuentros un año.

Los otros artículos prohibidos, pero también muy demandados entre los internos, son los teléfonos móviles. Los presos no pueden tener estos terminales, de manera que la comunicación telefónica con el exterior se limita a las llamadas que realizan desde las cabinas instaladas en el centro. Su uso está sujeto a un horario y limitado a veinte llamadas a la semana.

Sin embargo, no es raro que los funcionarios descubran durante las inspecciones que algunos presos disponen de teléfonos móviles ocultos en sus celdas.