Detenidas dos limpiadoras por robar en las casas donde trabajaban

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos mujeres por robar joyas y dinero en los domicilios donde trabajaban como limpiadoras.

La investigación sobre la primera acusada, llevada a cabo por el Grupo de Hurtos, se inició al recibir una denuncia de la hija de la víctima, un hombre mayor que precisaba ayuda para las tareas del hogar debido a su avanzada edad. El pasado mes de agosto se percató de que le faltaban 600 euros que guardaba en un sobre en un cajón que se cerraba con llave, así como diversas joyas de oro como un anillo, una cadena y una pulsera.

Tras recibir la denuncia, el Grupo de Hurtos pudo cerciorarse de que se trataba de una mujer que trabajaba como asistenta y cuidadora del hombre. Finalmente, se descubrió que habría sustraído cinco joyas de plata y seis de oro valoradas en más de 10.000 euros. Seis de las piezas han podido ser recuperadas y devueltas al anciano. La mujer fue detenida por ser la presunta autora de un delito de hurto.

Por otra parte, el Grupo de Investigación Oeste detuvo el pasado lunes a otra mujer por hechos similares ocurridos en otro domicilio de la ciudad. La mujer, que trabajaba para una empresa de servicios de limpieza, estuvo en esa vivienda meses atrás. A mediados de septiembre, la afectada denunció que le habían sustraído una pulsera, un colgante y una cadena, todo de oro.

Tras la investigación, los agentes descubrieron que la sospechosa había trabajado hacía meses como limpiadora en el domicilio y la detuvieron. Además, tenía ya antecedentes penales por el mismo delito.