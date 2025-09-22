Los menores que llegan en patera confiesan que son ellos los patrones

La migración se ha convertido en un fenómeno consolidado en Baleares, como demuestra que este año ya han llegado a las costas de las islas alrededor de 5.000 personas, muchas de ellas menores, a las que hay que sumar los migrantes que llegaron en los últimos años. Estos migrantes son atendidos a su llegada a la costa, para comprobar su estado tras una larga travesía, pero al mismo tiempo las fuerzas de seguridad intentan averiguar quién de los ocupantes de estas barcas es el patrón. No es una labor fácil para los investigadores, porque los ocupantes de las pateras prefieren esconder este dato, para evitar futuros problemas.

Sin embargo, ya el último año se detectó un cambio. Las mafias que organizan estos viajes, la mayoría de ellos desde Argelia como punto de salida, han cambiado de estrategia y obligan a que sean los menores que viajan a bordo de esta barcas los que se responsabilicen de dirigir la travesía. En los últimos meses se han detectado varios casos donde el adulto que lleva el timón de la barca obliga a algún de los menores que viaja a bordo a que asuma la responsabilidad del viaje frente a las autoridades policiales. Este es un dato, hasta ahora desconocido, que queda reflejado en la memoria anual que ha presentado la Fiscalía, que dedica una gran extensión a las consecuencias que arrastra el fenómeno migratorio que está sufriendo Baleares en los últimos años.

Esta nueva táctica empleada por las mafias migratorias ha obligado a la fiscalía de Menores a iniciar varios procedimientos judiciales contra estos adolescentes que llegan en estas condiciones tan lamentables a las islas. Hace pocas semanas la Audiencia de Palma ratificó la primera sentencia que condenaba a un menor al asumir que era el patrón de la patera. La pena impuesta es mínima, al tratarse de un menor, que en este caso solo tendrá que cumplir un periodo de doce meses de tareas socioeducativas. Pero los tribunales están pendientes de resolver otros casos, de casi idénticas características, que se han detectado en los últimos meses en Baleares. Es decir, estos adolescentes a los que se les sitúa como patrones de las pateras están aún pendientes de ser juzgados.

En las pateras que están llegando a las costas de Baleares casi siempre viaja algún menor a bordo. Estos chicos son tutelados por los consells insulares. Son los denominados menas. La mayoría son argelinos, a los que no se les puede repatriar, porque su país no acepta su regreso. Solo en Mallorca se atiende a más de 400 menas, a los que se les proporciona un techo para pernoctar, alimentación y educación. Esta protección se prolonga hasta que cumplen la mayoría de edad. En ese momento tienen que abandonar los centros de protección e iniciar su vida como adulto. Sin detallar datos concretos, el fiscal superior de Baleares, Julio Cano, advierte que muchos de estos chicos terminan entrando en «la dinámica delictiva de forma habitual». Es decir, se convierten en delincuentes.

La memoria de la fiscalía destaca que en los últimos meses se ha detectado un aumento de la violencia de los delitos que están cometiendo los menores.