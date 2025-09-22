El Govern ha pagado un millón de euros en sueldos ficticios en todas las depuradoras de Ibiza

Los empleados ficticios pagados por los Governs del Pacto de Progreso y del PP en depuradoras de aguas residuales no se limitaron a la denominada «Zona Ibiza 2», con 50 meses de abono de salarios injustificados a la empresa contratada por la administración autonómica, tal como adelantó este diario. En la «Zona Ibiza 1» se han repetido los mismos incumplimientos, incluso en mayor proporción de acuerdo con las cantidades tardíamente reclamadas.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario sin colaboración alguna de la conselleria de la Mar del PP, responsable de lo ocurrido en continuidad con el departamento de Medio Ambiente que controlaba Més, la cantidad reclamada por haber «incumplido la obligación de disponer del personal mínimo» en las depuradoras se eleva a 822 mil euros, en dos «penalizaciones» de 426 mil en Ibiza 1 y 396 mil euros en Ibiza 2. Sin embargo, el Govern ha reconocido mediante WhatsApp que «hay al menos tres expedientes en tramitación por incumplimientos y reclamaciones de pagos pendientes, que ahora mismo se encuentran en trámite y no son firmes». Por tanto, la cantidad total reivindicada se aproxima como mínimo al millón de euros.

La tardanza en la detección y denuncia del pago de sueldos falsos, admitido hoy por el Govern, ha permitido que el incumplimiento «injustificado» se prolongara durante «cincuenta meses del contrato de explotación» en Ibiza 2. En el caso de Ibiza 1, se advierte asimismo que dado el «déficit de personal respecto al contractual, solo se ha cumplido con el compromiso» en nueve meses durante los años comprendidos íntegramente de 2020 a 2024.

Los sendos «informes técnicos» que acreditan un incumplimiento masivo próximo al millón de euros en Ibiza 1 y 2 vienen firmados por los dos mismos funcionarios. En la evaluación no se explica en ningún momento por qué no se alcanzó la conclusión durante los cinco años de incumplimiento sistemático, y quiénes eran los responsables inmediatos de las verificaciones en las fechas de vigencia del contrato.

En medio de la pasividad exhibida por el Pacto y el PP a la hora de defender los dineros públicos, la conselleria de la Mar transmite vía WhatsApp que «en ningún momento se ha mirado hacia otro lado», cuando en realidad se «ha mirado hacia otro lado» durante cinco años, de acuerdo con los diagramas de personal que ahora aportan los propios inspectores del departamento.

El Govern defiende que «se han asumido las responsabilidades que correspondían y se ha trabajado con total rigor». En los informes técnicos de que dispone este diario, no se deriva ninguna «asunción de responsabilidad» hacia los funcionarios o cargos políticos que puedan verse involucrados, a pesar de que los peritajes tienen como destinatario el consejo de administración celebrado el pasado febrero por Abaqua. Esta agencia pública se responsabiliza de la depuración de aguas residuales.

En Ibiza 1 y 2, la compañía contratada por un importe total de casi trece millones de euros para la gestión depuradora fue Cadagua SA, englobada en el gigante Ferrovial Construcciones. En la dramatización con retraso llevada a cabo por vía electrónica por el Govern, se resalta ahora que «la empresa implicada ya no mantiene ningún vínculo contractual con Abaqua en Ibiza, puesto que el contrato llegó a su término y, por tanto, actualmente no presta ningún servicio en la isla».

El Pacto de Progreso suscribió el contrato incumplido, y en los años de 2020 a 2023 se registró el grueso de los falsos empleados que hoy reconoce el Govern. Sin embargo, el PP toleró también los «incumplimientos» durante un año. Pese a ello, se destaca hoy que «se trata de un asunto de carácter técnico y jurídico que tiene su origen en situaciones producidas en años anteriores». Por ello, «se ha actuado siempre siguiendo de forma estricta las indicaciones tanto de la asesoría jurídica de Abaqua como de la Abogacía de la Comunidad Autónoma». Por tanto, el Consolat está al tanto de lo ocurrido.

Pese al esfuerzo por aureolar burocráticamente una factura millonaria, los empleados ficticios pagados con fondos públicos preocupan en la conselleria del Mar hasta el punto de que este diario no necesitó especificar el asunto a tratar, para recibir las escuetas y anónimas notas referidas. Además, los «informes técnicos» se guardan notablemente de atacar directamente a la empresa contratada, con la cual forzosamente se han mantenido relaciones institucionales. La cúpula de la conselleria se manifiesta con menos contemplaciones sobre la brusca ruptura de relaciones.

Las penalizaciones que se aproximan al millón de euros se ajustan a la escala básica contenida en el pliego de bases, «tres mil euros por cada trabajador que falte un mes», sin estipular ningún recargo adicional ante la magnitud de una desatención que atacaba directamente a la depuración en una zona tan sensible como Ibiza.

Pese a que la conselleria reconoce implícitamente la gravedad de la situación, en ningún momento la transmitió a la opinión pública. «Sanciones» que afectan directamente al medio ambiente, por un monto de un millón de euros, suelen merecer la publicidad de las administraciones. Aquí se prefiere el secreto.