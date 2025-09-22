Las bandas latinas, que habían sido erradicadas, han regresado

La memoria de la fiscalía del ejercicio del año pasado incide en un dato que, desde el punto de vista social, es muy peligro. Se trata de lo que el fiscal superior denomina «brotes específicos de delincuencia y conductas antisociales». Se está refiriendo al retorno de grupos conocidos como bandas latinas, la mayoría de ellas compuestas por menores de edad.

Estos grupos, de origen latino, se suelen concentrar en las grandes ciudades y se caracterizan por sus actuaciones violentas. Estas bandas hace años que aparecieron en Palma, pero gracias a las actuaciones policiales se habían conseguido erradicar. Sin embargo, ahora han vuelto y de nuevo están protagonizando delitos, sobre todo, robos donde suelen utilizar mucha violencia.

El fiscal superior muestra su preocupación por una realidad que se está produciendo en las islas. El año pasado, con respecto al periodo anterior, aumentaron de una forma muy significativa los delitos protagonizados por menores. Hubo más delitos, pero sobre todo mucho más violentos. Los datos estadísticos demuestran esta realidad. Se actuó en diez casos de tentativa de homicidio, frente a los dos casos del año anterior. Y también se actuó en otros 756 asuntos, es decir, más de dos al día, por delitos de lesiones.

Una preocupación especial merece y así se refleja en la memoria, es el número tan elevado de delitos de agresión sexual que se denunciaron el año pasado en Balears, con un total de 257, cometidos por menores, a los que hay que añadir el aumento de los episodios de violencia de género y violencia doméstica que están protagonizando estos adolescentes. Las estadísticas reflejan que cada vez son más los adolescentes que empiezan a salir con una chica a la que después la someten a un episodio de violencia de género. Además lo cometen cuando llevan muy poco tiempo manteniendo este noviazgo.