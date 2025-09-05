El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de Baleares contra el reparto de menores migrantes

El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso presentado por el Govern de Marga Prohens en Baleares contra el reparto de menores migrantes. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien asegura que "el objetivo es tumbar el decreto" del Gobierno Central al ser "profundamente perjudicial para los ciudadanos" de las islas.

"Las razones que motivan este recurso es tumbar el decreto, así de sencillo, porque es profundamente perjudicial para los ciudadanos de Baleares. El Govern, como otros gobiernos autonómicos, está utilizando todas las vías que el Estado de Derecho pone a disposición para defender los que consideramos que son los intereses de los ciudadanos de las islas. Entiendan el mensaje de tumbar el decreto como defender los intereses de los ciudadanos", argumenta Costa.

En este sentido, el portavoz del Govern señala que "hoy se ha admitido a trámite el recurso", pero esto no significa que "se haya dado la razón" al planteamiento del Ejecutivo Balear. "A partir de aquí se seguirá la vía judicial correspondiente. Insisto en que utilizaremos todas las vías legales para defender los intereses de Baleares, no dejaremos ni una", recalca Costa.

Principio de autonomía

En dicho recurso presentado por el Govern, la Abogacía de la comunidad argumenta que el decreto "vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidades autónomas, y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores".

Asimismo, también se señala que "esta medida se aplica sin tener en cuenta las especificidades y capacidades propias de cada territorio, y puede suponer un reparto opaco e incluso discriminatorio". Por ello, a través de este recurso el Govern "quiere defender los derechos y las competencias de Baleares en materia de protección de menores, y cuestionar la regulación impuesta por el Real Decreto, que establece un sistema de reparto forzoso de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas".

El Govern también pide la contingencia migratoria

Además del recurso, ahora admitido a trámite por el Supremo, el Govern también trabaja en otras vías para evitar que lleguen menores migrantes de otras comunidades. Cabe recordar que ya se ha solicitado activar la contingencia migratoria en las islas, alegando que la comunidad no puede acoger más menores migrantes no acompañados en condiciones de dignidad y pidiendo "que se actúe en origen" y contra las mafias.

"No por el reparto de menores; porque estoy frontalmente en contra de que la política de migración del Gobierno se resuma en repartir menores", subrayó Prohens en una entrevista en IB3 Radio sobre la razón por la que el Govern reclamará la contingencia migratoria.

Según el Gobierno Central, Baleares no cumple los criterios fijados de ocupación del triple de su capacidad ordinaria, que en Baleares estableció en 406 menores. "Con los números actuales pueden acogerse a la contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla, A partir de aquí hay una respuesta estructural que no es una solución puntual, es una decisión de que el Gobierno de España quiere tener estructurada cuál es la respuesta cuando una comunidad esté absolutamente desbordada en su capacidad de acogida de menores", defiende el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal.