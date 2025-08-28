Detectan en un caballo el primer caso de fiebre del Nilo en Baleares
Esta temporada se han notificado otros tres casos, dos en équidos y uno en aves silvestres de Almería, Barcelona y Lleida
EFE
Las autoridades de sanidad animal han detectado el primer caso en Baleares de fiebre del Nilo Occidental, en concreto en un caballo de Maó.
En lo que va de temporada, se han notificado otros tres casos más, dos en équidos y uno en aves silvestres en las provincias de Almería, Barcelona y Lleida, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Este departamento ha recordado que la detección de todos los casos se ha producido gracias al Programa nacional de vigilancia, que establece las bases de la vigilancia de dicha enfermedad con la recogida de muestras de équidos, aves y mosquitos.
Los resultados de dicho programa sirven como sistema de alerta precoz de posible presencia de la enfermedad en personas, con objeto de adoptar las medidas preventivas adecuadas.
