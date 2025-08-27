La nube de polvo que avanza desde África hacia Baleares vista desde el espacio

Una imagen difundida por los satélites meteorológicos de Eumetsat refleja con claridad la enorme nube de polvo en suspensión que comenzó a entrar en el Mediterráneo y la Península ayer lunes desde el norte de África.

La fotografía muestra un manto marrón que avanza hacia Baleares y que ya condiciona el aspecto del cielo en las islas, donde permanecerá durante las próximas jornadas, como informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), incidiendo también en que la entrada de aire cálido y cargado de polvo hará que martes y miércoles sean los días más calurosos de la semana, antes del cambio de tiempo anunciado a partir del jueves.

Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, la espectacularidad de las imágenes vuelve a poner el foco en la calima y en sus efectos sobre la vida cotidiana. Se trata de polvo sahariano que viaja miles de kilómetros impulsado por corrientes de aire, enturbiando el cielo y dejando una capa de partículas sobre superficies y vehículos, incluso en ausencia de lluvia.

¿Qué es la calima?

La calima es una masa de aire cargada de polvo mineral procedente del Sáhara. Sus consecuencias se perciben a simple vista: cielos blanquecinos, sol difuminado y una reducción notable de la visibilidad. A diferencia de otros fenómenos atmosféricos, no siempre viene acompañada de precipitaciones, de modo que puede depositarse de forma seca sobre suelos, terrazas y coches.

En los episodios más intensos, las partículas en suspensión también pueden afectar a la salud, sobre todo en personas con problemas respiratorios, así como en niños y mayores.

Una postal desde el espacio

La imagen captada por los satélites de Eumetsat es un recordatorio gráfico de la magnitud del fenómeno. Desde cientos de kilómetros de altura se aprecia cómo la nube de polvo avanza desde el desierto del Sáhara hasta cubrir gran parte del Mediterráneo. Un espectáculo visual que, más allá de lo estético, tiene consecuencias en la vida diaria de los mallorquines: lavar el coche resulta inútil y respirar al aire libre puede ser más costoso de lo habitual.

Tres días de polvo sahariano sobre Baleares

Según las previsiones de la Aemet, el episodio de calima se prolongará desde el lunes 25 hasta el miércoles 27 de agosto, con especial incidencia en las islas. El lunes ya se notaron las primeras entradas de polvo en suspensión, acompañadas de vientos de componente este, y la situación se mantendrá estable durante martes y miércoles.

En algunos puntos no se descarta la aparición de la llamada lluvia de barro, cuando las gotas arrastran las partículas y las depositan sobre el suelo.

En Baleares, la calima coincidirá con temperaturas elevadas, noches tropicales en la costa y un ambiente más pesado de lo habitual.