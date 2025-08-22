Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Baleares situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda

En el municipio de Andratx, al suroeste de Mallorca, se esconde un enclave de exclusividad y opulencia que ha conquistado el tercer puesto en la lista de las calles más caras de España. El Camí des Salinar no es solo una dirección, es un verdadero paraíso, donde la privacidad, el silencio y las vistas de ensueño se convierten en los bienes más preciados.

El precio medio de una vivienda en esta privilegiada calle supera los 8,9 millones de euros, un coste que va mucho más allá de las cifras. Representa la oportunidad de vivir en un entorno donde la naturaleza y el lujo se fusionan a la perfección, en una zona que ha sido meticulosamente diseñada para los más afortunados.

Un paseo por el paraíso

Recorrer el Camí des Salinar es una experiencia que estimula los sentidos. El aire, limpio y salado, trae consigo el aroma del mar y de los pinos que abrazan la montaña. El silencio es casi total, un eco que solo rompen el chirrido de las cigarras y el trino de los pájaros. Es un entorno tranquilo, muy cerca de la playa, pero también de una zona arbolada.

A lo largo de la calle se alzan imponentes chalets y villas. Cada una de estas propiedades es una obra de arte arquitectónica, con entradas que denotan lujo y grandes ventanales que se abren a unas vistas incomparables. Muchas de las casas están enclavadas entre la montaña y el mar, ofreciendo una doble perspectiva: la inmensidad del Mediterráneo y la majestuosidad de un paisaje escarpado y lleno de pinos.

Aquí, la vida transcurre a un ritmo pausado. No hay aglomeraciones de gente, solo algún que otro trabajador realizando labores de mantenimiento en las espléndidas mansiones, algunos turistas de habla alemana que, ataviados con sus bañadores, bikinis y gafas de sol, disfrutan se dirigen a la playa. La proximidad a un prestigioso campo de golf y a hoteles de lujo convierte esta zona en un destino ideal para quienes buscan la máxima discreción y exclusividad.

Un proyecto con historia de estrellas

El Camí des Salinar no surgió de la nada. Su historia está ligada a la figura del príncipe georgiano Zourab Tchkotoua, empresario que concibió este proyecto urbanístico a mediados de los noventa. Amigo y socio del rey Juan Carlos, Tchkotoua quiso crear un enclave de lujo en Andratx, un 'Son Vida' para fortunas alemanas. Además de esta urbanización, fue el artífice del campo de golf y del hotel Durint de Camp de Mar, así como de otros proyectos de gran envergadura en la urbanización del Casino de Calvià y en Son Vida.

Para promocionar el lugar, se obsequiaron dos chalets a dos de las mayores celebridades de la época: la supermodelo Claudia Schiffer y el piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher. La idea era atraer a una clientela de elite, pero la fama de las estrellas resultó ser un arma de doble filo. La curiosidad de los turistas alemanes llevó a que se organizaran excursiones en autobús para que los viajeros pudieran ver las mansiones de los famosos, lo que acabó con la privacidad que tanto ansiaban la modelo y el piloto.

Cansados de esta situación, ambos buscaron nuevas residencias con mayor discreción. Schiffer se hizo construir una casa en Cap Andritxol, un lugar más apartado, y Schumacher adquirió la mansión de Florentino Pérez en Andratx, una propiedad que le ofrecía la privacidad y el helipuerto que necesitaba para sus desplazamientos.

Precisamente en Cap Andritxol, la modelo alemana protagonizó un litigio con un vecino por la tala de dos pinos. La top model alcanzó un acuerdo extrajudicial con Willi Weber, exmanager de los pilotos de Fórmula 1 Michael y Ralf Schumacher, quien se querelló contra ella y su jardinero por haber cortado presuntamente dos pinos de su propiedad sin su consentimiento en julio de 2015.

Al llegar a un acuerdo económico por los daños y perjuicios ocasionados, Schiffer evitó tener que declarar como investigada ante el juez. El querellante presentó un escrito en el juzgado de instrucción número 8 de Palma, comunicando que había llegado a un “acuerdo amistoso” y renunciaba a las acciones civiles y penales correspondientes. Como resultado, el caso fue archivado, decretando el sobreseimiento provisional de la causa contra la modelo y los dos jardineros que también estaban siendo investigados.

Mallorca, en el mapa del lujo inmobiliario español

La presencia del Camí des Salinar en el podio de las calles más caras de España no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un panorama más amplio que confirma a Mallorca como un referente del lujo inmobiliario. La isla cuenta con un total de tres calles en el top 10 de las más exclusivas del país, según un informe del portal inmobiliario Idealista.

Además del Camí des Salinar, en el cuarto puesto se encuentra la calle Binicaubell de Palma, ubicada en Son Vida. Aquí, el precio medio de una vivienda supera los 8,8 millones de euros. La tercera calle mallorquina en la lista es el Carrer Congre, también en Andratx, que con un precio medio de 7,1 millones de euros se sitúa en la octava posición.

El ranking nacional está liderado por la urbanización Coto Zagaleta en Benahavís, en la Costa del Sol, donde el precio medio de las viviendas alcanza los 12,3 millones de euros. Le sigue de cerca la Avenida Supermaresme en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) con un precio medio de nueve millones de euros.

Estas cifras reflejan la demanda de propiedades de alto nivel en la isla, que se ha consolidado como un destino de inversión de lujo. Si bien Baleares se sitúa junto a la Costa del Sol y Cataluña en la cúspide de los mercados más caros, otras comunidades autónomas también tienen calles que superan el millón de euros, como Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana.

En el otro extremo, comunidades como Navarra, Castilla-La Mancha o Asturias tienen los precios medios más asequibles en sus calles más caras. Esto demuestra la gran disparidad en el mercado inmobiliario español, donde el Camí des Salinar de Andratx se erige como un símbolo de un lujo inalcanzable para la gran mayoría, un oasis de silencio y opulencia en el corazón del Mediterráneo.