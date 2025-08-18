Destruidos en seis meses más de 1.000 productos peligrosos que se vendían en los comercios

La Dirección General de Consumo del Govern ha destruido durante los seis primeros meses de este año más de 1.000 productos que se encontraban a la venta y que podrían resultar peligrosos para la persona que los usaba, con un peso muy importante de los que están dirigidos a los niños, como en el caso de juguetes y disfraces.

Los datos facilitados por este organismo fijan cuatro grandes grupos en los que se han decomisado parte de los productos inspeccionados, y en este primer trimestre del año destacan especialmente los disfraces dirigidos en gran parte a los menores para celebrar la fiesta de Halloween.

Productos decomisados

En concreto, en la lista de los 1.035 objetos decomisados para ser retirados de la venta aparecen 771 disfraces, a los que acompañan 56 juguetes (se inmovilizaron inicialmente 300 más, pero se solventaron las deficiencias detectadas, vinculadas en muchos casos al etiquetado, y se devolvieron a la venta). Los problemas más habituales en estos casos suelen ser la posibilidad de que se desprendan pequeñas piezas que, si el menor se las lleva a la boca, pueden generar un peligro de asfixia, o el que sean fácilmente inflamables, por citar dos ejemplos.

Uno de los objetos inmovilizados / CAIB

Hay otros dos grupos que merecen ser destacados. Uno corresponde a la destrucción de 150 gafas de sol, en el marco de una campaña dirigida a este tipo de productos en la gama de bajo coste, y el problema radicaba en que el filtro de protección que realmente ofrecían al consumidor no era la que se señalaba en el etiquetado.

A este listado hay que sumar 58 sandalias. En este caso, el jefe del servicio de Protección y Defensa de los Consumidores, Jesús Cuartero, recuerda que durante el primer semestre del pasado año se decomisaron 3.600 pares de chanclas debido a que su contenido en ftalatos (con el riesgo de generar una dermatitis) era superior al autorizado. En los controles realizados durante este año este problema no se ha detectado, y el responsable de este área pone de relieve que ello refleja que la labor de vigilancia que se realiza desde Consumo logra que los distribuidores de objetos que pueden ser peligrosos opten por retirarlos de los comercios de las islas.

Red de alerta nacional

Además, esos controles han dado pie a que este departamento dependiente de la conselleria de Salud haya incorporado 13 productos a la red de alerta nacional, siete de ellos juguetes. Eso supone que es Balears el que da aviso al resto de autonomías de la presencia en el mercado español de objetos con deficiencias graves.

En concreto, esos siete juguetes han sido incluidos en esa red de alerta por incorporar piezas pequeñas que se desprenden fácilmente y dan pie al riesgo de que el niño se asfixie en el caso de tragarlas.

Uno de los disfraces que se inmovilizaron durante los controles / CAIB

Hay también cuatro tipos de cintas tensoras para sujetar carga en los vehículos, que no informaban de los requisitos de seguridad o no soportaban la fuerza que se señalaba en su etiquetado, abriendo la puerta a posibles lesiones o accidentes.

Este grupo lo completan dos tipos de manguitos de flotación para niños, que incorporan elementos protuberantes que pueden desprenderse y generar riesgo de asfixia.

A estos datos hay que añadir la colaboración que se mantiene con otros organismos. Así, la policía detecto 23 juguetes que fueron destruidos e inmovilizó 109 productos alimentarios; la Guardia Civil también localizó 48 juguetes que se decomisaron, y el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (SOIVRE) ha inmovilizado 38.681 unidades, principalmente de juguetes y productos textiles, sobre todo por deficiencias en el etiquetado.