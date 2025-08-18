El Ayuntamiento de Ibiza apremia a la propiedad de sa Joveria a que desaloje el asentamiento

Estas son las fotos del campamento de sa Joveria / Sergio G. Cañizares

El campamento de sa Joveria correrá la misma suerte que los otros macronúcleos de chabolismo que había en la isla, como los de Can Raspalls, Can Rova o es Gorg, y que se han ido desmantelando progresivamente. Así, el Ayuntamiento de Ibiza ha confirmado a Diario de Ibiza que se ha puesto en contacto con la propiedad del solar donde se sitúa el asentamiento de infraviviendas y le ha apremiado a que ponga en marcha el proceso de desalojo de la parcela.

«Hemos remitido a la propiedad órdenes de ejecución», ha confirmado una portavoz del Consistorio. «Se ha apremiado a la propiedad por el alto riesgo de incendio y el peligro que supone para las personas que viven allí», añade.

Desde el Ayuntamiento de Vila explican que tienen constancia de que la propiedad ya ha denunciado en el juzgado esta ocupación de una parcela privada, y el Consistorio ha hecho lo mismo: «Se ha informado a la Fiscalía del juzgado de Ibiza de la situación y se ha advertido del elevado riesgo de incendio». Asegura también esta portavoz que, mientras no se formaliza este desalojo, están actuando sobre el terreno «a través de bienestar social y la Cruz Roja».

Apoyo del Consell

Además, el Consistorio ha anunciado que próximamente convocará una nueva reunión de la mesa de coordinación de asentamientos para analizar la situación actual y valorar los siguientes pasos a seguir: «Aquí es imprescindible la coordinación institucional y el apoyo de los efectivos antiincendios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», asegura.

La determinación del Ayuntamiento de Ibiza de terminar con este asentamiento es clara y cuenta además con el apoyo total del Consell de Ibiza. Un portavoz de la institución insular ha remarcado que «no se puede normalizar este tipo de asentamientos porque son un peligro real para las personas que los habitan y para su entorno. El problema de la vivienda no puede servir de excusa para tolerarlos».

El Consell también pone el foco en la posibilidad de que se produzca un siniestro en este tipo de campamentos: «En un momento de máximo riesgo de incendios a causa de las altas temperaturas, la acumulación de materiales inflamables y las construcciones precarias, sin ninguna planificación ni de medidas antiincendios, son un riesgo peligroso. Desde un punto vista social, no podemos normalizar este tipo de vida, aunque el nomadismo esté aceptado por parte de algunas de estas personas, como es el caso de los saharauis».

La institución insular también aprovecha la ocasión para elogiar la reciente reforma urbanística aprobada por el Govern: «La posibilidad de habilitar suelo para Viviendas a Precio Limitado en áreas de transición a residentes, como es el caso de sa Joveria, puede servir de solución efectiva al que es el principal problema de la isla», en relación a la falta de vivienda.

Símbolos de la pobreza

De esta forma se confirman los temores que este pasado fin de semana han expresado a Diario de Ibiza algunos residentes del campamento de sa Jovería, a quienes les han llegado rumores de un próximo desalojo. Su expulsión tampoco soluciona la dramática situación social de estos trabajadores que no pueden permitirse pagarse una vivienda, pese a que se elimine la vergonzosa postal de una villa de miseria compartiendo plano con el perfil de Dalt Vila.

«Si nos echan de aquí, ¿a dónde vamos?», se preguntaba Alí Dalh, uno de los residentes. «Dicen que en septiembre nos echarán. Entonces nos iremos a otro descampado o a otro parking y plantaremos la tienda allí, como hemos hecho siempre», reflexionaba Mohammed, otro residente. «Aquí se está mejor que en la calle», declaró a Diario de Ibiza Adam, otro trabajador de origen saharaui.

La eliminación del asentamiento de sa Joveria supondría la culminación de un proceso para borrar del mapa las concentraciones de infraviviendas que son la cara más visible de la pobreza y la exclusión habitacional que sufren muchos trabajadores, tanto de origen migrante como residentes.

Después del frustrado y traumático desalojo de Can Rova 1 en el verano de 2024, las autoridades locales no quieren repetir los mismos errores. En el caso del asentamiento de Can Raspalls, el acuerdo con la propiedad del solar y el hecho de que fuera un campamento de temporeros que a finales de octubre ya estuviera prácticamente vacío, facilitó la entrada de la maquinaria y la eliminación de las infraviviendas.

Parecida suerte corrieron durante el pasado mes de julio el campamento de es Gorg -formado en su gran mayoría por autocaravanas que se trasladaron a otros puntos de la isla- y el de Can Rova 2. Que estos asentamientos desaparezcan no significa, obviamente, que se solucionen los problemas que los han causado.