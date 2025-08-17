Sensores que detectan teléfonos móviles controlarán la afluencia en la playa de ses Salines en Ibiza

El Govern balear ha desplegado en la playa de ses Salines, en el Parque Natural de Ibiza, un sistema de sensores inteligentes que permitirá medir su ocupación en tiempo real y, según afirma en una nota de prensa, «optimizar recursos, mejorar la experiencia de quienes visitan la isla y proteger un entorno natural único». La iniciativa forma parte del proyecto Territorio Balear Inteligente, impulsado por la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital).

El proyecto se desarrolla en ses Salines por primera vez en todo el archipiélago, ya que según el Govern, al ser una de las playas más concurridas de la isla, es un lugar «estratégico para testar tecnologías que permitan compatibilizar la alta demanda turística con la conservación del medio natural».

Los nuevos sensores funcionan como una ‘oreja digital’ ya que detectan de forma anónima la señal que emiten los teléfonos móviles al buscar redes wifi, aunque sin conectarse a los dispositivos ni almacenar datos personales.

Esta información permite calcular cuántas personas hay en la playa, cómo se mueven y cuáles son las horas de mayor afluencia.

Asegura el Govern que esta tecnología «cumple estrictamente con todas las normativas de protección de datos y que, gracias a su carácter no intrusivo, puede operar las 24 horas del día. Esto permite gestionar mejor los flujos de visitantes, mejorar la seguridad, planificar recursos y ofrecer una experiencia más cómoda tanto a residentes como a turistas».

El 'big data' de la afluencia turística

«Este plan piloto es un paso más hacia una gestión turística basada en datos, que nos permitirá anticipar problemas y tomar mejores decisiones», explica el gerente de IB Digital, Miquel Cardona, en la nota.

Los sensores del Govern «complementan a los que ya instaló el Consell de Ibiza a raíz de la convocatoria de Red.es para el desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes». El objetivo es testar cómo se combinan ambas tecnologías para afinar al máximo las mediciones de aforo en tiempo real.

«Uniendo esfuerzos y tecnologías conseguimos una medición más precisa de la ocupación de nuestras playas y podemos gestionar mejor tanto la presión turística como los recursos. Es un ejemplo de cómo la innovación repercute directamente en la calidad de vida de la ciudadanía», indica por su parte el director insular de Nuevas Tecnologías del Consell de Ibiza, Javier Torres.

Los datos recogidos se cruzarán con estadísticas históricas de telefonía móvil «para calibrar ambos sistemas y aumentar la fiabilidad de las estimaciones, proporcionando una radiografía precisa de la ocupación y mejorando la gestión de uno de los espacios naturales más importantes de la isla».

Si los resultados confirman la eficacia del sistema, el Govern y el Consell de Ibiza adelantan que tienen previsto extender esta tecnología a otras playas y espacios naturales de la isla.