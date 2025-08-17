Dos noches de hotel a cambio de comer una hamburguesa de dos kilos, el reto gastronómico viral de un restaurante de Baleares

Cuando se cruza la puerta de Betty & Sam, en pleno Arenal, la sensación es la de haber abordado una máquina del tiempo con destino directo a los Estados Unidos de los años 50. Neones rosa y azul, sillones de cuero brillante, rock and roll clásico en los altavoces y camareras con uniformes a rayas completan la escenografía de este auténtico diner retro que ha logrado consolidarse como una de las experiencias gastronómicas más singulares de Mallorca.

El local se ha convertido no solo en un punto de encuentro para los nostálgicos de una época dorada del cine y la música, sino también en una parada obligatoria para los amantes de la comida americana en su versión más canalla: hamburguesas generosas, perritos calientes, milkshakes de sabores imposibles, alitas, nachos y patatas fritas al estilo clásico.

El restaurante por fuera / .

La propuesta de Betty & Sam se ha hecho viral en parte gracias a su ya famoso Burger Challenge, un reto gastronómico que se ha convertido en un pequeño fenómeno local. Cada cierto tiempo, el restaurante organiza una competición en la que los participantes deben enfrentarse a una hamburguesa gigante acompañada de patatas fritas. “El concepto del restaurante es el de un diner americano con hamburguesas, batidos y patatas”, explica José Palma, director de marketing de HM Hoteles, quien detalla que la idea de los retos nació inspirándose en el popular programa de televisión 'Crónicas Carnívoras'. “La producción es muy fan del programa, así que se decidió crear una hamburguesa de cinco carnes con patatas y aproximadamente dos kilos y medio”, comenta.

La marca a batir se sitúa actualmente en 9 minutos, en manos de Alejandro Ruíz García, un concursante que dejó boquiabiertos a los presentes por su rapidez y resistencia. “Después de comerse todo se pidió un helado”, recuerda Palma entre risas. El récord, sin embargo, podría tener los días contados: “Hay un chico de Madrid que nos ha dicho que lo va a hacer en menos” adelanta.

Un desafío que ha explotado en las redes

Los retos, que se celebran varios días a lo largo del año, han ganado popularidad no solo entre los comensales, sino también en redes sociales. Influencers gastronómicos como Cenando con Pablo o Menjant amb en Toni han aceptado el desafío. “Las colaboraciones nos ayudaron a tener mucha visibilidad”, reconoce Palma. “Los dos pudieron terminar la hamburguesa, pero no las patatas”.

Cenando con Pablo junto al reto de comida / Betty & Sam

Más allá de la resistencia, lo que sorprende a la organización es la técnica de algunos participantes. “Es increíble cómo dividen la hamburguesa y cómo mojan el pan para que sea más digerible”, apunta. “Se nota quién viene preparado y quién viene solo por la experiencia”, confiesa.

Aunque la hamburguesa de cinco carnes es el reto más famoso, el equipo de Betty and Sam ya piensa en diversificar. “Queremos hacer más retos e incluso probar con otras comidas que no sean hamburguesas, como un fish and chips gigante”, adelanta. Mientras tanto, la carta del restaurante sigue ofreciendo platos típicos americanos como nachos, perritos calientes o diferentes variedades de hamburguesas para quienes prefieran una experiencia más relajada.

Clientes comiendo en el restaurante / .

Lo que comenzó como un guiño a un programa de televisión se ha convertido en una cita obligada para amantes de la comida y del espectáculo. Porque en Betty and Sam, la satisfacción no solo está en terminar el plato… sino en ver tu nombre escrito junto al récord y, con un poco de suerte, disfrutar de unas vacaciones gratis gracias a una hamburguesa.