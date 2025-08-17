El humo de los incendios en la Península tiñe de blanco el cielo de Baleares

El horizonte de Mallorca ha amanecido hoy con un aspecto inusual: un velo blanquecino cubre el cielo, restando brillo al azul característico del Mediterráneo.

La causa no está en la isla, sino a cientos de kilómetros de distancia. Según ha confirmado Aemet Baleares en su cuenta de X se trata del humo generado por los numerosos incendios forestales que arrasan el noroeste de la Península Ibérica y que ha viajado hasta el archipiélago impulsado por las corrientes atmosféricas.

Una neblina que llega desde lejos

Los incendios que afectan a provincias como Ourense, León, Zamora o Cáceres han provocado columnas de humo de tal magnitud que han alcanzado capas medias y altas de la atmósfera. Desde allí, las masas de aire han trasladado esas partículas hasta el Mediterráneo occidental.

El resultado es un cielo blanquecino y apagado sobre Mallorca. Aunque el humo se encuentra a gran altitud y no suele percibirse olor en superficie, la sensación es de un día velado, con una luz menos nítida y un ambiente que recuerda más a la calima sahariana que a una jornada veraniega con altas temperaturas.

Esta no es la primera vez que el humo de incendios en el continente llega a Baleares. Hace pocas semanas ya ocurrió con los incendios que afectaron a Francia. En algunas ocasiones también ha llegado a las islas humo procedente de otros continentes, como el de los grandes incendios que afectaron Canadá a principios de junio.

La magnitud de los incendios en la Península

España vive una de las temporadas de incendios más devastadoras de las últimas décadas. Solo en las últimas semanas se han calcinado más de 120.000 hectáreas, obligando a evacuar a cientos de personas y desplegando un operativo con miles de efectivos, aviones anfibios y helicópteros. El humo que llega a Baleares es el reflejo visible de esa catástrofe medioambiental.

Baleares, en alerta máxima

La coincidencia no es casual. Este fenómeno atmosférico se produce justo cuando el Govern mantiene activado el nivel 4 de alerta por riesgo extremo de incendios forestales en todo el archipiélago. La sequedad de la vegetación, las altas temperaturas y los vientos convierten a Mallorca en un territorio especialmente vulnerable.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se insiste en la importancia de extremar precauciones: está prohibido encender fuego en zonas forestales o a menos de 50 metros de ellas, y entre 50 y 500 metros solo se permite con autorización expresa. Cualquier descuido podría tener consecuencias irreparables.