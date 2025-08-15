Una británica compra una finca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
La mujer compró una casa de campo para convertirla en refugio animal, pero no puede entrar porque se encuentra una familia con dos niños en una situación vulnerable
Está intentando buscar una solución que evite el desalojo forzoso
Enrique Casanova
Natasha Retzmann, una británica residente en Mallorca desde 2013, lleva nueve meses intentando acceder a la finca que compró cerca de Inca, con el objetivo de ofrecer un hogar a más de un centenar de gatos callejeros. Sin embargo, la vivienda actualmente se encuentra ocupada por una familia con dos hijos pequeños que los servicios sociales los consideran especialmente vulnerables.
El pasado noviembre, Retzmann y su pareja, Chris Hicks, firmaron la compra del inmueble por algo menos de 200.000 euros, un precio que, asegura, no podían dejar pasar. “Sabíamos que había okupas y que el padre estaba enfermo y no podía trabajar; pero, como ya existía una denuncia, pensamos que se resolvería pronto”, explica. Por otro lado, Retzmann insiste en que su intención “no es dejar a la familia en la calle”, sino encontrar una solución “positiva para todos”.
Un sueño pausado
En un pequeño piso en Lloseta, la pareja convive con cuatro gatos y dos perros, mientras otros cien felinos esperan su traslado a la finca. Allí, planean construir refugios y ofrecer un entorno seguro. “En los últimos meses han muerto diez animales por enfermedades o envenenamientos, que, bajo mi cuidado, no habría pasado”, lamenta.
El compromiso con los animales le ha supuesto ya una inversión de 65.000 euros en 15 años. Ahora, la hipoteca de la finca y el alquiler de su vivienda actual amenazan con agotar sus ahorros, asegurando que “no podremos aguantar mucho más”.
Intentos fallidos
Retzmann asegura haber ofrecido a la familia dinero, muebles para una nueva vivienda e incluso ayuda para gestionar con los servicios sociales, pero la propuesta no fue aceptada y que “la madre le bloqueó el contacto”.
El Ayuntamiento de Inca le pide paciencia. Sin embargo, según la empresa de desocupaciones Desokupa, contratada por la británica, la familia habría realizado conexiones eléctricas ilegales bajo la vivienda, lo que supone un riesgo de incendio. Retzmann considera que este hecho debería activar la intervención de las autoridades “por el bienestar de los menores”.
A la espera de una salida
La ciudadana británica descarta de momento vender la propiedad, ya que “nadie querría comprarla ocupada” y sigue buscando alternativas que eviten un desalojo forzoso. “Sé que el mercado de alquiler es muy difícil para familias con niños y perros; pero tampoco veo otra opción para los gatos, y es mi casa”, afirma.
Del mismo modo, reclama más apoyo institucional y “un poco más de responsabilidad por parte de los padres, pese a su complicada situación”. Asimismo, su sueño de convertir la finca en un santuario felino sigue estancado, debido a la burocracia, el conflicto social y el tiempo que corre en contra de sus animales.
