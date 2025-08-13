Baleares se prepara ante la posible llegada de una nueva DANA

Si la estadística vuelve a cumplirse, existen muchas posibilidades de que a final de este mes Baleares vuelva a sufrir graves fenómenos meteorológicos adversos. Es decir, se podría repetir una nueva DANA, con consecuencias incalculables.

Los responsables de Emergencias del Govern no quieren sorpresas y quieren estar preparados ante la llegada de inundaciones. Por eso, los responsables de la labor de emergencia, de diferentes cuerpos, se han reunido esta mañana en el centro del 112, en Marratxí, para mejorar la coordinación. Se ha acordado que a partir del viernes se pondrá en marcha el plan de riesgo de inundación, que estará vigente posiblemente hasta finales de octubre, o principios de noviembre, que es la época donde se suelen producir estos fenómenos meteorológicos tan graves.

La responsable del operativo es la consellera de Presidència, que es la que ha dado la orden para activar dicho plan de emergencia. Este operativo, según detalló el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, permite movilizar de manera inmediata todos los recursos que dispone el Govern para hacer frente a estas situaciones meteorológicas tan complicadas. La prioridad es poner a salvo a la población y evitar, siempre que sea posible, que se puedan producir víctimas como consecuencia de las inundaciones. “Sabemos cuando activamos el plan desde el punto de vista de la prevención o de la prealerta, pero no sabemos cuándo lo cerramos. Dependerá de las condiciones de cada año y de cada temporada”, señaló Gámiz, que presidió la jornada técnica que se ha celebrado esta mañana en las instalaciones de la Dirección General de Emergencia.

El plan de actuación ante las inundaciones establece las prioridades que deben cumplir los servicios de emergencia y es muy importante la coordinación con los distintos ayuntamientos, que son los primeros en actuar en sus respectivos municipios. El Govern lo que hace es, precisamente, encargarse de la coordinación de todos los efectivos, tanto humanos, como técnicos.

Dentro de esta labor preventiva es básico tener una precisa y actualizada información meteorológica. De momento, de cara a los próximos días se espera que Baleares sufra una ola de calor. Por ello, la tasa de evaporación del agua del mar aumenta y si de pronto llega a las islas un frente frío, es cuando se producen estos fenómenos torrenciales. Desde el punto de vista técnico es esta la principal razón por la que este plan de actuación ante las inundaciones se ponga en marcha a partir del próximo viernes. Es decir, a partir de este día todo el personal de emergencias debe estar atento para actuar en cualquier momento.

Aurelio Soto, el técnico de emergencia, señaló que para que estas actuaciones tengan éxito es muy importante la labor de emergencia entre los servicios del Govern y el de los ayuntamientos. Cada municipio cuenta con su correspondiente plan de emergencia, pero para llevarlo a cabo es muy importante contar con la colaboración de la Dirección General de Emergencias.