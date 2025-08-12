El Govern ha resuelto fuera de plazo 31.000 valoraciones de discapacidad

Desde que empezó la legislatura, un total 31.031 personas han recibido su primera valoración del grado de discapacidad más tarde de lo permitido por la ley, que fija un plazo máximo de seis meses. De hecho, el tiempo medio de espera para tener esta primera valoración excede con mucho ese tiempo: según datos del primer trimestre de 2025 la espera promedio es de 17,7 meses, más del doble de lo fijado por la normativa.

Los tiempos medios de resolución nunca han sido buenos (es una queja histórica del colectivo, gobierne quien gobierne) pero desde las pasadas elecciones el dato ha empeorado. Cuando Fina Santiago (Més) hizo el traspaso de cartera a Catalina Cirer (PP, ahora sustituida por Sandra Fernández) el tiempo promedio de espera en Baleares era de 7,5 meses. El dato de marzo de 2025 habla de un retraso medio de 17,5 meses. Por en medio, ha habido avances puntuales, pero también retrocesos y no se aprecia una tendencia a la baja sostenida.

Por ejemplo, analizando el caso de Mallorca, se ve que entre el segundo semestre de 2023 y el primer trimestre de 2025, los tiempos de espera muestran una evolución marcada por altibajos. A finales de 2023, la demora media se situaba en torno a los 18,2 meses. Durante el primer semestre de 2024, se produjo una mejora significativa, con una reducción hasta aproximadamente 15,5 meses, pero este avance no se consolidó: en la segunda mitad de 2024 los tiempos volvieron a incrementarse, alcanzando los 17 meses.

Ya en el primer cuatrimestre de 2025, se observa una ligera corrección, con una bajada hasta los 16,2 meses, pero sin recuperar los niveles mínimos logrados meses atrás.

Así, en Mallorca, los primeros cuatro meses de este año se han resuelto fuera de plazo 1.790 peticiones. El peor periodo esta legislatura para Mallorca fue el primer semestre de 2024, cuando se incumplió la espera máxima permitida por la ley 2.733 veces.

Motivos de los retrasos

Tanto la directora general de Discapacidad y Dependencia, Maria Castro, como Sandra Fernández han admitido públicamente que los plazos no son buenos. Desde Conselleria achacan los retrasos a varios motivos, como un cambio en criterio y el sistema de baremación diseñado por el Gobierno central que creó un gran tapón en 2023 que el actual Govern aún no ha logrado revertir; la falta de personal para valorar; o el aumento de dolencias que provocan secuelas permanentes.

Durante la legislatura se han ido anunciando distintas medidas y «planes de choque» que han supuesto algunas mejoras, pero no logrado todavía revertir el tapón que se creó la segunda mitad de 2023. La consellera Fernández ha anunciado la presentación de un nuevo plan en septiembre.

Todos estos datos han sido facilitados por Bienestar Social en respuesta a una pregunta parlamentaria de Omar Lamin, diputado del grupo socialista, que habla de un «colapso» que, denuncia, «no es fruto de un error puntual» sino resultado de «un gobierno que trabaja muy poco, sin proyecto, sin liderazgo y sumido en la inercia organizativa».

Cree que el nuevo plan anunciado por Fernández «no es más que un intento de maquillar la realidad» mientras las familias «viven el abandono» de una administración «incapaz» de garantizar el ser valorado y poder acceder a los servicios que las personas con discapacidad necesitan.