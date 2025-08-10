En Ibiza, las sandías todavía no se recogen en la playa, pero alguna oportunidad hay. El día de Sant Ciriac amaneció con una de considerable tamaño en la orilla de Platja d’en Bossa, mientras que por la tarde fue posible ver alguna más en el agua durante ‘sa Berenada’, donde acabar la cuchipanda con esta refrescante fruta es tradición.

La sandía ibicenca, otro fruto de mar