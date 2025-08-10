Las pullas del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en su discurso institucional del Vuit d’Agost, a quienes se hacen de oro a costa de la isla. Algunas tenían destinatarios muy concretos, como quienes se han puesto en contra de la limitación de entrada de vehículos en Ibiza, a los que acusó de ver la isla «como una ilimitada caja registradora».

Llama la atención

La multa de 6.001 euros impuesta por el Govern balear a la productora que grabó el videoclip ‘Lifetimes’ de Katy Perry en las Pitiusas por unas imágenes en las que la cantante aparece dentro de la zona acordonada de las dunas de s’Espalmador, en pleno Parque Natural. La empresa ya ha abonado la multa por unos hechos que la conselleria de Medio Natural considera una falta grave.

Los recuerdos de las fiestas de antaño que, verano tras verano, vienen a la memoria de quienes participan en ‘sa Berenada’, el acto más popular de las Festes de la Terra. Sigue habiendo sandías, arroz y chapuzones, pero los más veteranos echan de menos aquella sensación de fiesta de pueblo que tenían en los años 70 y 80 cuando, recuerdan, era una fiesta más espontánea organizada por los ciudadanos.