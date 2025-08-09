El álbum

Precaución, gallina suelta

Precaución, gallina suelta | E. T. K.

Precaución, gallina suelta | E. T. K.

Redacción Ibiza

En la zona del camino viejo de Santa Eulària las gallinas de una finca corretean libres y todas las mañanas se asoman al camino de tierra por donde pasan los coches, sin grandes sobresaltos porque los conductores habituales ya están más que acostumbrados a su presencia y circulan despacio, dándoles los buenos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents