La nueva flota de ambulancias del 061, un salto al futuro

Ambulancias a la vanguardia. El Govern ha llevado a cabo una inversión de casi 56 millones (55,9) para dotar a Balears de la flota terrestre «más puntera de toda España». Será en otoño cuando las islas darán un salto cualitativo en su capacidad de respuesta ante cualquier emergencia, gracias a la renovación, al completo, de la flota de ambulancias y vehículos de urgencias.

«Se trata de una apuesta muy importante del Servei de Salut para adaptarnos a la nueva realidad de la emergencia extrahospitalaria», explica Eloy Villalba, gerente del SAMU 061. Se sustituirán los vehículos actuales, cuya flota estaba «muy envejecida y con muchísimos kilómetros», en palabras del director del IB-Salut, Javier Ureña. Su antigüedad supera los ochos años, cuando lo óptimo -recalcan desde el Servei de Salut- es que cada cinco se renueve. Por este motivo, muchos de los vehículos tienen recorridos más de 400.000 kilómetros, un hecho que provoca -reconocen- «constantes averías».

Detalle de los trabajos de cableado en una de las ambulancias. | IB-SALUT

Para ambos responsables, el nuevo contrato [de arrendamiento sin opción de compra adjudicado en marzo a la empresa Fraikin Assets SAS] supone un «hito absolutamente determinante». Este ambicioso proyecto llega después de un camino con sobresaltos. Ureña recuerda que la anterior administración había adjudicado un contrato para la compra de vehículos, pero el proceso se frustró: «Hubo que terminar rescindiéndolo, porque pese a las continuas ampliaciones de plazo, tampoco entregaban los vehículos». Ante este escenario, el IB-Salut decidió volver a la «fórmula tradicional, que es la de alquiler con mantenimiento» por un período de cinco años.

Nave de Galicia en la que se están fabricando, en estos momentos, las ambulancias y vehículos especiales. | IB-SALUT

La flota se irá sustituyendo entre octubre y noviembre y se extenderá por todas las islas. Estará compuesta por 246 vehículos, de los cuales 95 serán ambulancias, 29 vehículos especiales para el transporte sanitario urgente, además de 122 que se destinarán al transporte sanitario programado. Una de las mejoras más notables es la ratio de vehículos por recurso asistencial, que pasará de una ambulancia de reserva por cada trece, a una por cada dos. «Esto significa que prácticamente nunca, con casi total probabilidad, tendremos un problema de desabastecimiento de vehículos», destaca Ureña.

El diseño de la nueva flota se ha realizado con una «perspectiva estratégica», analizando la demanda, que ha evolucionado radicalmente desde la pandemia. Villalba lo detalla con cifras: «La anterior flota era de 2018, en una época prepandemia con un 60% de la demanda del 061 con efectos de emergencia. La covid hizo que estemos actualmente en un 18% de emergencia, siendo el resto pacientes crónicos». Esta nueva realidad ha motivado la incorporación de vehículos -enfatiza- «de alta complejidad», como las ambulancias especializadas para transporte de pacientes ECMO [que reciben soporte vital mediante oxigenación por membrana extracorpórea] o el transporte pediátrico, «diseñado por el propio equipo de especialistas para trabajar cómodos y poder llevar esos cuidados específicos al sitio donde se requiere».

Tecnología avanzada

Las ambulancias de urgencia contarán con equipamiento tecnológico avanzado, incluyendo cambio automático y camillas con suspensión hidroneumática para mejorar la seguridad del paciente crítico y el confort en la marcha. Además, dispondrán de mejoras en la climatización, tanto en marcha como en parado, y sistemas de filtración y desinfección del aire en los habitáculos. Estos avances técnicos -según los responsables- simplificarán el trabajo de los profesionales.

En lo que se refiere al transporte programado, las ambulancias de Balears se convertirán en la primera flota completa del país en incorporar camillas eléctricas en todos sus vehículos. «Esto es una gran mejoría respecto a la flota anterior», subraya Ureña, poniendo énfasis en que se busca la «economía de los profesionales y la prevención de riesgos asociados» al manejo de pacientes. También se ampliará el número de ambulancias con rampa hidráulica «para una mejor adaptación al perfil de paciente ambulatorio sociosanitario que usa silla de ruedas». Estos vehículos contarán además con un rediseño del habitáculo, un sistema de vigilancia con cámara de vídeo para el control de los pacientes, además de las mejoras en la climatización y el sistema de filtración del aire.

La flota incluye también 29 vehículos especiales que «refuerzan la capacidad del servicio para situaciones complejas», detalla Ureña. Entre ellos se encuentran dos pickup, seis vehículos de intervención rápida (VIR -llamados por ello ‘vires’-), de los cuales tres estarán en Mallorca, uno en Menorca, más dos de reserva. Estos vehículos, con médico y enfermero, no transportan a pacientes, sino que se envían a aquellos «donde tratándoles ese episodio agudo que tienen, pueden quedarse en casa y no van a ser requeridos para un traslado hospitalario», según Villalba. Este sistema ayudará a «no saturar» los hospitales, destaca el gerente del SAMU 061.

Grandes emergencias

Además, se incorporan vehículos específicos «para afrontar escenarios de grandes emergencias». Ahora habrá tres ambulancias especiales para transporte de alta complejidad (una para cada isla), una Unidad de Transporte Pediátrico, con base en Mallorca, tres vehículos LIMA equipados con material para incidentes de múltiples víctimas (uno por isla) y cinco farmacias móviles, tres en Mallorca, una en Menorca y una en Ibiza. La utilidad de las farmacias móviles es clara, ya que -en palabras de Villalba- «es un vehículo que, en un momento dado, por ejemplo en un incidente de múltiples víctimas, puede presentarse con 50 balas de oxígeno, algo determinante», subraya.

Con todas estas incorporaciones, Villalba no duda en afirmar que Balears tendrá «la mejor flota de toda España». La entrega de estos vehículos, que se están fabricando en Galicia, se espera para otoño, lo que supone «un paso fundamental» -sostienen ambos responsables- para que el servicio «pueda continuar operando con los más altos estándares de calidad y seguridad».