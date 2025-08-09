Que el inicio de las obras del centro de baja exigencia de es Gorg se haya demorado 17 años. En 2008 nació la idea en la mesa de exclusión social, el primer proyecto se presentó en 2010 y desde entonces se ha ido modificando. Una demora que reconoció el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, durante la colocación de la primera piedra de las instalaciones.

Llama la atención

El silencio que han recibido por parte de los organismos oficiales los vecinos de Sant Llorenç que han denunciado las molestias que les causan los helicópteros turísticos que, durante todo el verano, aterrizan y despegan desde una finca de la zona. Vuelan a baja altura, muy cerca de sus casas y les han dado más de un susto. Dudan, incluso, de su legalidad. Pero nadie les contesta.

Que Formentera haya tenido que cerrar una parte de la playa de es Copinar, al final de Migjorn, por riesgo de desprendimientos tras detectar «fisuras» en las rocas de acceso al litoral. La zona balizada está cerca del lugar en el que en julio de 2024 una bebé de apenas dos meses perdió la vida al quedar sepultada por unas enormes rocas que cayeron de una cornisa en esta misma playa.