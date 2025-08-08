Festes de la Terra: «Añoro un Sant Ciriac más sentido y menos protocolario»

En la plaza de la catedral de Ibiza sopla una brisa agradable que invita a pensar que los primeros actos programados para celebrar el día de Sant Ciriac van a ser más llevaderos, termométricamente hablando, que el año pasado. Son casi las nueve y media de la mañana y apenas se ve gente en este enclave de Dalt Vila, aparte de algún operario de limpieza que se asegura de dejar la zona en perfecto estado de revista, el medio centenar de músicos que actuarán a las diez allí y algunos obreros de distintas parroquias de la isla. Entre estos últimos están Bartolomé Ribas y sus dos compañeros, de la iglesia de Sant Agustí. «Para mí esta jornada es especial porque celebramos la reconquista de Ibiza», comenta mientras espera el inicio del evento a las puertas del templo.

En el interior de la catedral ya hay varias decenas de personas que han decidido acudir temprano para no quedarse sin sitio. Joan Palau y Marga Planells, que viven en Jesús, son de los madrugadores. Ella es una de las fundadoras e integrantes de la Colla de l’Horta, que participará en la celebración junto a otras agrupaciones de la Federació de Colles de Ball Pagès d’Eivissa. «Esta vez no voy a bailar, lo harán cuatro parejas más jóvenes a las que les hacía mucha ilusión hacerlo», apunta. A su lado, su pareja recuerda que Planells «llegó a actuar dentro de la catedral de Ibiza el día de Santa Maria», el 5 de agosto, en los tiempos en que había por costumbre ofrecerle «una curta» a la patrona de Ibiza, «hace por lo menos dos décadas».

A la derecha, los pequeños Marta y Alex, de la Colla de l’Horta, que participaron en la ofrenda. / J. A. Riera

La balladora de la colla de Jesús comenta que en un día como el de Sant Ciriac le vienen a la cabeza «muchas emociones y muchos recuerdos de su juventud». En aquella época, explica, la agrupación tenía todos los años representación en esta fiesta. «Entonces nos apuntábamos todos los que queríamos, pero es verdad que ahora hay muchas más colles y mucha gente joven que tiene ganas de participar», reconoce. Planells aplaude «el auge actual del ball pagès», pero cuando se le pregunta si prefiere las fiestas de Sant Ciriac de ahora o las de sus tiempos mozos, se decanta por el pasado. «Sin querer faltar a nadie, creo que la esencia de la celebración se conservaba más antes, todo era más sentido y menos protocolario», opina.

Por la puerta del templo empiezan a entrar los componentes de la Coral Amics de sa Música, que acompañarán con sus cantos la celebración religiosa. Lo llevan haciendo «más de treinta años», según apunta su directora, Nélida Boned, para la que estar presente en esta fiesta «es importante para contribuir a mantener las tradiciones de Ibiza, «aunque haga calor», añade como coletilla. «Por suerte esta vez estaremos más fresquitos», comenta otro miembro de la formación señalando el aparato que se ha colocado en la zona para refrigerar el ambiente.

Este año, aprovechando que ya está restaurado el órgano, la coral se colocará a su lado. Paula Bonet tocará el instrumento y, como es habitual, Lucía Herranz ejercerá de solista.

En el repertorio musical para la misa, adelanta la directora, han introducido alguna novedad como los ‘Goigs a Sant Ciriac’, «un tema antiguo» que han rescatado «con letra de Joan Roig Montserrat y música de Joan Grifoll i Guasch», que interpretarán «como canto de entrada» al comienzo de la misa.

Concierto de la banda

Son las diez ya y en la plaza de la catedral empiezan a asomar las primeras autoridades. Acaban de llegar el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el de Formentera, Óscar Portas, varios consellers y, además, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, que acude como máximo representante de Balears en lugar de la presidenta, Marga Prohens, que está de vacaciones. Marí y Costa se ponen en primera fila para escuchar el concierto que está a punto de empezar. Junto a ellos están todos los alcaldes de la isla, excepto el de Vila, Rafael Triguero, que aparece en la plaza quince minutos más tarde, con la música ya sonando.

Arranca la actuación de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por su subdirector, Stefano Serra, que saluda a la concurrencia y les desea «una magnífica velada». Es el primer Sant Ciriac que lleva la batuta de la banda, que en la siguiente media hora va a interpretar una serie de «piezas cortas y frescas» de compositores como David Rivas, Brian Balmages o Ralph Vaughan Williams.

Frente a los músicos están todas las autoridades, con sus elegantes atuendos, y al otro lado, con indumentaria mucho más informal unos cuantos turistas y residentes de Vila, como Sonia Costa, su hija y una amiga que han ido a escuchar tocar al hijo de esta última, Marc, que es clarinetista en la agrupación musical municipal. Confiesan que es la primera vez que suben a las celebraciones que se hacen en Dalt Vila por Sant Ciriac. «Es que a estas horas un día de fiesta da pereza, pero no nos arrepentimos para nada de haber subido, está todo muy bonito y además la temperatura es agradable», comenta Costa, disfrutando de la tregua que ha dado hasta ahora el calor en la plaza de la catedral.

La misa

La música de fanfarrias y pasodobles da paso a la ceremonia religosa, que preside el obispo de la diócesis de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas. Con los ventiladores a pleno rendimiento, el templo abarrotado y la música de los sonadors de las colles da inicio la misa.

El obispo introduce su sermón agradeciendo la presencia de todos los asistentes, empezando por las principales autoridades y con una especial mención a los turistas. Aludiendo al discurso que el 5 de agosto dio Miquel Àngel Roig-Francolí al recibir la Medalla de Oro de Vila, se dirige a ellos para dejarles claro que Ibiza, además de «un lugar de fiesta y de descanso, es un sitio de profundas tradiciones y raíces cristianas».

Tras este recordatorio, reflexiona sobre cómo en la actualidad el aspecto religioso y espiritual «se está dejando a un lado, en la esfera íntima, lejos de la institucionalización y de la presencia pública y explícita», una realidad que demuestra, según sus palabras, que hay que «rehacer el entramado cristiano de la sociedad ibicenca». Habla también de la necesidad de unir esfuerzos para afrontar retos como «la corrupción, las mentiras informativas, la manipulación y la polarización social o los extremismos» y dar respuesta a asuntos como «la falta de vivienda, los precios abusivos, la pobreza, la inmigración o la violencia en las familias».

Unos turistas graban la procesión. / J. A. Riera

La misa concluye con el ‘Himne a Santa Maria’, que minutos después vuelve a escucharse, tras el ‘Te Deum’. Lo interpretan, de nuevo, los miembros de Amics de sa Música, en esta ocasión, frente a la capilla de Sant Ciriac. Allí se ha detenido unos minutos la coral y todos los componentes de la procesión, que se dirige a la plaza de España con la imagen del patrón, incluidos los obreros que portan las banderas de las 24 parroquias de la isla. Una turista holandesa, Rose Brouwers, presencia el momento fascinada. «Es bonito poder ver una fiesta local», comenta mientras graba con un sonrisa toda la escena.