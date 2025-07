Sánchez anima a Prohens a abrir nuevas rutas turísticas en Asia en pleno debate sobre la masificación

En pleno debate sobre la masificación turística en Baleares, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido animar a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a explorar nuevos mercados turísticos en Asia durante su encuentro celebrado este lunes en el Consolat de Mar. "Conocía los buenos datos y se ha alegrado, pero nosotros insistimos en que hemos llegado al límite", apunta la dirigente autonómica.

Según explicó Prohens tras la reunión, el máximo dirigente del PSOE plantea esta propuesta "para que puedan llegar estos nuevos turistas a Baleares”. Una idea que choca frontalmente con el discurso de los socialistas en las islas, dirigidos por la expresidenta balear Francina Armengol, que apuestan por medidas de decrecimiento turístico.

La presidenta explica que ha trasladado a Sánchez que el posicionamiento actual del Govern está "siempre enmarcado en una estrategia de contención” y recuerda que “hay un consenso generalizado en Baleares” sobre la necesidad de que las islas dejen de crecer en volumen para hacerlo en valor. “Le he explicado que tenemos el pacto por la sostenibilidad y que apostamos por la contención turística. Hay que comenzar a valorar las temporadas no solo en términos de volumen, sino también en términos de valor”, afirma.

La presidenta asegura que Sánchez se ha mostrado entusiasmado por los "buenos datos turísticos" de Baleares. Unos datos que reivindica “como un éxito de España”, por lo que insiste en la necesidad de buscar nuevos mercados internacionales.

Inmigración

Durante la reunión, Prohens también ha trasladado al presidente la preocupación por la presión migratoria que viven las islas. “Estamos ante una crisis nunca antes vista, con datos más preocupantes que nunca”, advierte. Subraya que “la ruta que más preocupa" es la que proviene de Argelia, que tiene la primera parada en Baleares: "Le he suplicado que pongan todos los medios a su alcance para evitar que Baleares se convierta en Canarias".

Según la presidenta, las mafias “establecen esta ruta como principal” y tanto ella como Sánchez coinciden en la necesidad de “unir esfuerzos para combatir a estas mafias y que no hagan negocio con la trata de personas”. "En caso de que se mantenga esta tendencia, podríamos superar una cifra nunca vista de 12.000 personas al acabar el año", añade.

En referencia al reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados que plantea el Gobierno, Prohens asegura que ha mostrado su total oposición ante el presidente: "Los consells no tienen espacio ni profesionales, y cuando intentan abrir nuevos centros encuentran oposición de los municipios. Según el ministerio acogemos a 226 menores por encima de nuestra capacidad. No es solo un tema de recursos: es una cuestión de falta de espacios y profesionales".

Convenio ferroviario

En cuanto a infraestructuras, Prohens reivindica un nuevo convenio ferroviario con el Estado. “El año pasado ya mostró interés y compromiso para firmar la revisión del convenio”, señala en referencia a Sánchez. Recuerda que ha habido diversas reuniones entre la conselleria de Movilidad y el Ministerio de Transportes para cerrar un acuerdo que permita financiar dos proyectos importantes: el tren al aeropuerto y el tren hasta Alcúdia, que tendrán un coste estimado de más de 1.000 millones de euros.

Prohens afirma que Sánchez ha tomado nota de la petición y se compromete a trasladarla a su equipo. No obstante, el Gobierno central establece como condición para financiar estos proyectos que las infraestructuras ferroviarias sean de larga distancia y rentables. Este punto está generando importantes discrepancias entre gobiernos porque, según explica Prohens, Baleares ha transmitido a Madrid que “aquí no hay larga distancia” y que, a pesar de que el AVE puede ser rentable, los trenes de cercanías que necesitan las islas "difícilmente o nunca lo serán".

En este sentido, insiste en que estos servicios “tienen un precio de transporte público y una concepción de servicio público que tiende a ser deficitaria”, por lo que reclama que el convenio "no puede depender de esta rentabilidad, sino de la necesidad real de Baleares”.

Aeropuerto

Por último, ambos dirigentes han tratado un "tema clave" como es la cogestión del aeropuerto después de las "quejas continuas" por la inseguridad en las obras o las malas condiciones de los trabajadores. "Los aeropuertos no pueden ser únicamente máquinas de recaudar dinero para AENA. Deben contar con una gestión coherente con la conectividad para los residentes, la estrategia de contención turística y la coordinación con el transporte público". Así, Prohens asegura que el presidente se ha mostrado "abierto" a revisar el comité de coordinación aeroportuaria, que actualmente es solo consultivo.