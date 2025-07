Caos a bordo de un vuelo a Mallorca: atrapados más de una hora sin aire acondicionado

Lo que debía ser un regreso tranquilo tras una intensa despedida de soltera se ha convertido en una auténtica pesadilla para un grupo de amigas mallorquinas. La creadora de contenido Isa Riquelme, que ya había captado la atención en redes por su extravagante celebración previa a la boda, ha documentado en su perfil el momento más crítico del viaje: una hora atrapadas en un avión sin aire acondicionado y sin poder salir.

Diversidad de opiniones

La situación ha tenido lugar hace unas horas en un vuelo de Ryanair de vuelta a Palma. “Seguimos sin aire”, se escucha gritar a los pasajeros en un vídeo compartido anoche, en el que se puede ver a decenas de viajeros se abanican con las manos o papeles, visiblemente acalorados y alterados. Algunos se levantan y deambulan por el pasillo.

“Me está dando ansiedad [...] No hay aire y nos han mentido”, ha denunciado Riquelme, acompañando sus declaraciones con imágenes del ambiente sofocante del interior del avión. Asegura que los responsables del vuelo comunicaron que el aire acondicionado había sido activado, aunque los pasajeros afirmaban no sentir mejoría. “Nos han callado la boca para que nos sentemos, han dicho que han puesto aire pero no lo han puesto”, ha añadido en otra grabación.

Las imágenes han corrido rápidamente por redes sociales, donde usuarios han mostrado diversidad de opiniones por la gestión de la situación: desde quienes defienden "¿Por qué os iban a mentir? Es verano y hay tráfico aereo" o "A ver si te crees que nos hace gracia encerrarnos con 180 personas que no tienen ni un mínimo de respeto a la tripulación, en un avión y sin aire [...] Los problemas técnicos existen lo que pasa que nunca lo entenderéis y siempre echaréis la culpa a la empresa", hasta quienes han compartido sus propias experiencias e instan a denunciar a la compañía.