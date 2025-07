El discurso del PP sobre la migración advierte de la falta de recursos para asistir a estas personas que buscan un futuro mejor, pero también asegura que el aumento de este flujo está provocando un problema «social, económico, de seguridad y de servicios públicos». Durante la celebración este sábado de la Conferencia Política del PP insular, la presidenta balear, Marga Prohens, advirtió de que el migratorio es el principal «reto» al que se enfrentan las islas. «No podemos más, nuestros recursos ya no dan para más. Los ciudadanos no pueden más». Y acusan al Gobierno central de «estar desaparecido» porque no atiende las reclamaciones de más medios que le llegan desde Balears para afrontar este fenómeno.

Llama la atención

La interminable batalla legal del Ayuntamiento de Sant Joan contra las ilegalidades que una pareja de empresarios lleva años cometiendo en Benirràs, bajo el paraguas de clases de yoga. Llevan 25 años de actividad en una zona protegida con construcciones ilegales y sin permisos para ninguna de las actividades que desarrollan, entre ellos la turística. Contra estas ilegalidades se ha sumado ahora el Consell de Eivissa.