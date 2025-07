Despedida una trabajadora que sembró el pánico entre sus compañeras

Se creía la empleada más poderosa de la empresa, pero se equivocaba. La camarera de pisos, que trabajaba para una cadena hotelera de Mallorca, ha sido despedida por someter a sus compañeras a un clima laboral de auténtico terror, hasta el extremo de que fue necesario aplicar el protocolo de actuación previsto ante los casos de acoso moral y sexual. Esta decisión disciplinaria, que supone que la mujer, que llevaba muchos años en la empresa, pierde el empleo sin derecho a recibir la más mínima indemnización.

Las otras empleadas del hotel llevaban meses sufriendo un clima laboral terrible, hasta el extremo de que algunas de ellas no tuvieron más remedio que medicarse por la alteración psicológica que empezaron a sufrir. Y es que la trabajadora ahora despedida mostraba una actitud casi obsesiva, no solo con sus compañeras, sino incluso con su jefa. Les amenazaba, les faltaba el respeto y las insultaba. En ocasiones les dedicaba gestos obscenos y les lanzaba frases tan desagradables como «iros a la mierda, os voy a matar, me vais a comer esto», llevándose la mano a sus partes íntimas.

Además de todo ello, esta trabajadora denunció en falso a sus compañeras. Les acusa de robar dinero a los clientes, aunque ello no era cierto, según se pudo constatar. Ninguna empleada quería coincidir en el turno de trabajo con esta limpiadora, porque le llegaron a tener miedo, porque era capaz de iniciar una repetición de insultos y amenazas contra ellas.

Una investigación interna

Las trabajadoras esperaron al final de la temporada del año 2023, cuando la situación era ya insostenible, para comunicar a la empresa lo que estaba pasando con esta compañera y exigir que se aplicara el protocolo laboral previsto para estas situaciones.

La empresa aceptó el encargo y nombró a dos empleados, de otro departamento, para que iniciaran una investigación interna. Las trabajadoras explicaron lo que habían estado aguantando, sufriendo durante semanas insultos y amenazas, además de faltas de respeto. A la trabajadora denunciada se le dio la oportunidad de manifestar su versión para defenderse de las graves acusaciones. Sin embargo, se negó a participar en esta investigación interna.

La conclusión de la investigación fue clara: las trabajadoras habían sufrido episodios de insultos y se debían adoptar medidas disciplinarias inmediatas para resolver este conflicto laboral tan grave.

La empresa optó por presentar los hechos ante la mutua que tiene contratada, para que desde el departamento de prevención se realizara el correspondiente informe. Los expertos en esta materia laboral tomaron declaración a las partes. La trabajadora denunciada se negó también a participar en esta investigación interna, pero hizo llegar a la empresa que los hechos que denunciaban sus compañeras eran falsos.

Acoso psicológico

El informe del departamento de prevención no pudo ser más contundente. La conclusión fue que se habían detectado conductas «inadecuadas» por parte de esta trabajadora, que eran compatibles con el llamado acoso psicológico. Denunciaban las formas de esta trabajadora en cuanto al lenguaje que utilizaba para dirigirse a sus compañeras, a través de insultos, críticas y falsos testimonios. El informe incidía también en que las víctimas habían sufrido un alterado estado de ansiedad y estrés constante.

La empresa no se lo pensó dos veces y al recibir este informe la decisión que adoptó fue el despido disciplinario inmediato. No querían en la plantilla a una trabajadora que se estaba dedicando a insular y a amenazar a sus compañeras, con el conflicto laboral que ello representaba.

Esta decisión disciplinaria ha sido validada por los tribunales. La mujer despedida se opuso al despido, alegando que ella también estaba en tratamiento por depresión. Aunque los jueces no ponen en duda este diagnóstico consideran que una depresión no justifica que esta trabajadora se dedicara a insultar, coaccionar y amenazar a sus compañeras de una forma tan continuada.