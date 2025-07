El nuevo responsable de Inmigración y Cooperación: "Yo no digo que todos los inmigrantes vengan a delinquir pero muchos de ellos sí"

El policía nacional Manuel Pavón será el nuevo director de Inmigración y Cooperación, departamento que ya no estará bajo el paraguas de Bienestar Social sino de Presidencia. Pavón ejercía de portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y como tal ha protagonizado diferentes entrevistas en varios medios locales. En una concedida el pasado mes de junio, Pavón vinculaba inmigración y delincuencia: "Yo no digo que todos vengan a delinquir, pero muchos sí y esto hay que decirlo".

En concreto, en esta entrevista concedida esRadio, Pavón decía: "Si los datos de delincuencia están subiendo tenemos que tener en cuenta factores como la inmigración ilegal; vaya por delante que yo no digo que todos sean delincuentes y vengan a delinquir, pero muchos de ellos sí y esto hay que declaro, los datos hablan por si solos, trimestre tras trimestre los datos de delincuencia en Baleares van en aumento", señaló.

En otra entrevista publicada en OKDiario en noviembre reclamaba más medios para asumir el aumento de pateras y atender a las personas que llegan de esta manera a las costas del archipiélago y también vinculaba delincuencia e inmigración: "Algunos han llegado por la mañana a nuestras costas y por la tarde ya han sido detenidos por haber cometido un robo con violencia. Con esto no queremos decir que todos sean malos, pero la realidad es que hay algunos que cometen delitos penales".

En otra intervención en medios (en concreto en MallorcaDiario), Pavón defendió el polémico acuerdo alcanzado por el SUP con la empresa Desokupa para impartir clases de defensa personal a policías de las islas (el acuerdo incluso generó la apertura de un expediente informativo por parte del ministerio del Interior, además de rechazo entre las propias filas policiales). En declaraciones al citado medio, el nuevo director general del Govern defendía la alianza: "La formación es necesaria. Un sindicato puede hacer los acuerdos que estime oportunos con una empresa legal (...)Los monitores que tiene Desokupa son expertos, le guste al Gobierno o no le guste".

Perfil profesional y acciones al frente del SUP

Nacido en Madrid en 1981, Pavón es subinspector del Cuerpo Nacional de Policía con una amplia trayectoria profesional iniciada en 2005. A lo largo de su carrera ha destacado especialmente en ámbitos como extranjería, fronteras, seguridad ciudadana y atención al ciudadano, señaló ayer el Govern en su comunicado de presentación, destacando además que su perfil "combina experiencia operativa con una sólida formación académica en el ámbito social y jurídico", ya que es diplomado y graduado en Educación Social por la UNED y actualmente cursa el grado de Derecho. Además, cuenta con un Máster en Prevención de Riesgos Laborales y tiene un título de Experto en Dirección de Seguridad y numerosas acreditaciones en materia de seguridad privada, incluida formación específica sobre normativa de fronteras y protección portuaria.

Como portavoz del SUP, Pavón ha impulsado acciones como la llamada a la ciudadanía para ofrecer pisos de alquiler a los policías nacionales destinados a Baleares, además de reivindicar mejoras salariales para afrontar el coste de la vida en las islas y actualizar el catálogo de puestos de trabajo de acuerdo con el crecimiento demográfico del archipiélago y el aumento de la población flotante cada verano. Asimismo, Pavón, al frente del sindicato policial, formó parte de la acusación particular contra un ex alto cargo del Govern del que ahora forma parte: el sindicato se personó en la causa contra Juan Antonio Serra Ferrer, exgerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación de les Illes Balears (Ibetec), que en mayo de 2022 agredió sexualmente a una mujer en un restaurante de la ciudad y luego golpeó a un policía nacional que intervino para detenerle (hechos por los que fue condenado a dos años de cárcel).