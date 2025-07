Prohens se reivindica frente a la "parálisis" de Sánchez y defiende sus presupuestos con Vox

La presidenta del Govern, Marga Prohens, defiende su modelo de gobierno en solitario, basado en acuerdos “puntuales” con Vox y en el “respeto institucional”, mientras carga duramente contra la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, a quien acusa de convertir el Ejecutivo central en una maquinaria de “resistencia personal” y de poner en entredicho la separación de poderes y la honorabilidad de las instituciones.

“Seguiré gobernando en solitario y así continuaremos: negociando iniciativa a iniciativa, ley a ley”, afirma Prohens, en una declaración larga ante los medios en la que ha hecho balance de los dos primeros años de legislatura y ha abordado asuntos como la relación con Vox, la crisis migratoria, la política lingüística o los presupuestos autonómicos.

Sobre su relación con Vox, partido que rompió todos sus pactos autonómicos en julio de 2024, Prohens ha querido dejar claro que “no existe un pacto como tal”, pero ha valorado positivamente la capacidad de alcanzar acuerdos puntuales: “Lo otro son percepciones o sensaciones. Hemos aprobado dos presupuestos, todas las leyes llevadas al Parlament, sin que ningún acuerdo contradiga o traicione nuestro programa de gobierno”.

Presupuestos y modelo lingüístico

Prohens rechaza que la aprobación tardía de los presupuestos implique inestabilidad. “No comparto esa visión. Hemos aprobado medidas incluso con presupuestos prorrogados, sin desviarnos de la hoja de ruta. Y tener presupuestos, aunque lleguen más tarde, siempre es importante”, apunta.

Sobre el modelo lingüístico pactado con Vox, reitera que su Govern defiende el "equilibrio" entre las dos lenguas oficiales y que "no se han tocado" ni la Ley de Normalización Lingüística ni el Decreto de Mínimos: “Hemos cumplido con lo que marca el Estatut y la Constitución".

La líder del Ejecutivo balear recalca que, pese a gobernar en minoría, el suyo es un Govern “estable”, capaz de aprobar dos presupuestos autonómicos y todas las leyes e iniciativas presentadas en el Parlament. “Aquí, a diferencia del Gobierno de Sánchez, no hay parálisis institucional. Nosotros hemos aprobado todo lo que hemos llevado al Parlament. Ellos, en Madrid, no aprueban nada. Sánchez no gobierna, simplemente resiste”, afirma con contundencia.

Confianza plena en su equipo

Prohens ha salido también al paso de los rumores sobre posibles tensiones internas. “Todos mis consellers tienen mi máxima y absoluta confianza. Tuve la libertad de elegir a mi equipo y es una suerte y un lujo poder aprender de ellos cada día. La confianza está intacta”, remarca.

La presidenta ha dedicado buena parte de su intervención a criticar con dureza la situación política en España y la gestión de Pedro Sánchez. “La democracia se defiende cada día, y eso pasa por la separación de poderes, por el respeto institucional y por la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley”, lamenta.

Prohens describe como un “maquillaje” las políticas del Gobierno central en materia de corrupción y censura con dureza la denominada 'ley Bolaños': “No se busca reforzar la persecución a quienes roban, sino la persecución a jueces y fiscales”.

También pone en duda la honorabilidad de algunas instituciones. “Tenemos un fiscal general imputado, algo inédito en democracia y en los países de nuestro entorno. La mano derecha del presidente está en la cárcel. La presidenta del Congreso miente en una comisión de investigación. Está en cuestión la separación de poderes y la honorabilidad de las instituciones”, apunta.

Además, insta a Sánchez a someterse a un ejercicio de rendición de cuentas real: “Me gustaría que el presidente hiciera como yo, que dé la cara, que acepte preguntas de todo el mundo. Porque cuando se cuestiona la libertad de prensa, se pone en entredicho la democracia”.

Inmigración, infraestructuras y relaciones institucionales

Prohens denuncia la “pasividad del Gobierno central” frente a la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Baleares y critica que la secretaria de Estado de Seguridad "ni siquiera nos avisa" de que viene a las islas: "Nos enteramos por la prensa".

También lamenta el abandono del Estado en materia de infraestructuras. “Ojalá tuviéramos el convenio ferroviario, o pudiéramos anunciar nuevas líneas de metro. Ojalá no nos hubieran robado el convenio de carreteras. Y ojalá dejaran de insultarnos con su política migratoria”, afirma con dureza.

Vivienda, movilidad y turismo: los ejes de futuro

En el ecuador de la legislatura, la presidenta marca como prioridades “la vivienda, la movilidad y la transformación del modelo económico y social” de las islas. En materia turística, señala que “en ocho años de gobiernos de izquierda no hubo ninguna política real de contención” y abre la puerta a debatir sobre nuevas figuras fiscales como una tasa para los coches de alquiler o subir la ecotasa: “Nada está decidido aún".

“No se gobierna desde la oposición ni desde una pancarta”

A quienes critican los acuerdos con Vox, Prohens les ha lanzado un mensaje directo: “No se puede gobernar desde la oposición ni detrás de una pancarta sin haber ganado las elecciones. Para gobernar, primero hay que ganar”.

Ha reconocido que las negociaciones no siempre son fáciles, pero ha reivindicado la coherencia de su Govern: “No tengo dos caras. Los acuerdos se negocian, se aprueban, y no transgreden ningún punto de nuestro programa. Seguiremos cumpliendo y explicándolos todas las veces que haga falta”.

Una presidencia sin trampas

En un tono firme, Prohens ha concluido con un mensaje directo: “Somos muy conscientes de que somos un Govern en minoría. Pero hemos sido capaces de sacar adelante leyes, presupuestos, y de proyectar una imagen de garantía y de estabilidad. Gobernaré mientras pueda, pese al ruido, sin trampa ni cartón. Y con la determinación de que el progreso requiere estabilidad y seguridad jurídica”.

Por ello, dos años después del inicio de la legislatura, Prohens se reafirma como una líder convencida de su hoja de ruta: “Ha costado mucho, pero seguiremos. Porque la legitimidad no la da la pancarta, sino el respaldo de las urnas y el trabajo hecho día a día”.