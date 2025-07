Armengol reconoce ahora la reunión con Aldama en el Consolat en 2020 y asegura que no guarda los mensajes con Koldo

La presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, ha comparecido este lunes ante la comisión del Senado que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia para defender su gestión y desvincularse de cualquier implicación en casos de corrupción relacionados con Víctor de Aldama y Koldo García, si bien reconoce ahora que ha coincidido con ambos investigados y asegura que no guarda los mensajes con el exasesor de José Luis Ábalos porque se cambió de móvil al acceder a la presidencia de la Cámara.

"Esta empresa, Soluciones y Gestión, solo hizo una compra en Baleares. Una única de 1,4 millones de mascarillas para proteger a la ciudadanía. Fuimos los primeros en empezar a desescalar. Por eso se compraron esas mascarillas desde le punto de vista técnico y se utilizaron para la desescalada. Cuando luego se hizo la comprobación para saber si filtraban como FFP2 y, pensando en que podíamos recuperar dinero, se hizo una reclamación. Eso no lo hizo casi nadie, esas mascarillas se dieron en las farmacias de Madrid para población civil. Lo importante y fundamental es que hicimos un único contrato con Soluciones y Gestión, además le reclamamos. La segunda oferta que nos hacen no la contratamos. La oferta de Megalab tampoco la contratamos", resume la dirigente socialista.

Armengol ha iniciado su intervención recordando el "contexto extraordinario" de la pandemia: "Nos dejamos la piel para que Baleares saliera con la menor mortalidad posible de esa situación terrible". Subraya que su único objetivo en aquel momento fue proteger a la ciudadanía y evitar el colapso económico del archipiélago.

Víctor de Aldama

En relación a Víctor de Aldama, supuesto intermediario en contratos investigados, Armengol apunta que no mantenía contacto con él ni tenía su número de teléfono, aunque sí reconoce que pudo haber enviado un mensaje "genérico" a varias personas en un intento de conseguir mascarillas infantiles en pleno desabastecimiento, pero "en ningún caso" al empresario. "No le conozco, no me he whatsappeado nunca con él, no tengo su contacto y no he hablado nunca con él. Puede ser posible que enviara este mensaje a diferentes personas para ver si era posible tener esas mascarillas. Este whatsapp [en referencia al mensaje hecho público por el portavoz de Aldama] puedo haberlo enviado por si alguien conocía a alguien que tuviera mascarillas infantiles", destaca.

Sobre la reunión con Aldama, reconoce que fue en el Consolat de Mar cuando estuvo acompañando al CEO de la aerolínea, Pepe Hidalgo, en una reunión celebrada el 17 de noviembre de 2020, pero que no lo recordaba: "Yo no he mentido, he dicho todo lo que sé y recordaba y sabía en cualquiera de mis intervenciones. No son conscientes de cuántas personas conoce una presidenta de una Comunidad. Conocía, veía o trabajaba con más de 1000 personas, es imposible recordar nombres y apellidos".

Además, indica que revisó su agenda junto a su secretaria tras las declaraciones de Aldama para corroborar esa posibilidad: "Yo no sé si habló o no [en la reunión], porque la importancia la tenía el señor Pepe Hidalgo". Según Armengol, nunca ha hablado de esta cuestión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes y figura central en el caso "Koldo", Armengol se muestra categórica: "No lo conocía del ámbito del partido, no me he reunido con él ni he comido con él". Explica que sus únicas comunicaciones fueron por cuestiones técnicas y laborales relacionadas con el transporte durante la pandemia, en su rol como asesor ministerial.

Sobre sus mensajes con Koldo, la presidenta del Congreso asegura: "Cambié de dispositivo cuando fui presidenta del Congreso. No los conservé cuando se cambió el dispositivo, ya está. No guardé todos los mensajes de todas las personas que tengo en mi vida".

"Le conocí como asesor de Transportes, de ahí son mis comunicaciones con él. Eran cuestiones de trabajo para intentar salvar vidas y recuperar la economía de Baleares. Era mi obligación y estoy orgullosa de hacerlo. Es imposible que yo recuerde una conversación como esta de hace cinco años", apostilla.

Armengol afirma que no recuerda cuáles son los empresarios con los que Koldo le pide que se reúna. Tampoco recuerda si era la primera vez que el exasesor de Ábalos le pedía que se reuniera con directivos o si hubo más veces.

Responde también a las críticas por el tono de algunos mensajes cariñosos: "Soy una persona educada y cuando hablo suelo ser cariñosa. Los emoticonos no son extraños. A todos los diputados les felicito el cumpleaños con el emoticono del beso, incluso a Miguel Tellado".

"Koldo ahora es un presunto delincuente, pero en ese momento era un asesor del ministerio de Transportes. Yo hablo con un cargo público. En ese momento necesitábamos que Transportes nos permitiera instalar nuestras carpas para hacer pruebas a los ciudadanos españoles. Con Koldo debí hablar de esto, claro. No me pareció extraño. Yo soy muy accesible y en aquel momento hablo con todos", reitera.

Armengol reitera que nunca se benefició de los contratos de emergencia: "Jamás he cobrado una comisión ni estoy metida en la corrupción. He luchado siempre contra ella". Explica que en 2020 cualquier contacto sobre material sanitario era derivado al área de Salud, que decidía con criterios técnicos.

Pablo Ruz, empresario

Armengol se muestra tajante al hablar de las informaciones que la relacionaban con José Ruz, empresario implicado en presuntas irregularidades contractuales: "Lo conozco por los medios de comunicación. Contrasté con mi secretaria si le conocía o había venido alguna vez, pero lo digo tajantemente: no conozco a este señor, no tengo su contacto, no he hablado con él en mi vida, no le conozco de nada".

La socialista también asegura que, tanto en su etapa como presidenta del Govern como en su etapa como presidenta del Consell de Mallorca, nunca obligó a contratar con alguien concreto: "En mi vida he dado una orden o he insinuado a ningún miembro que contratara con una empresa. Jamás en la vida. No soy de esas".

Megalab y Nacho Díaz

Armengol también niega cualquier vínculo con el empresario Ignacio Díaz Tapia, responsable de Eurofins Megalab, señalado en un informe de la Guardia Civil como posible beneficiario de un contrato adjudicado directamente por el ejecutivo balear durante la pandemia.

"Que recuerde, no conozco a Nacho Díaz", afirma la socialista, a pesar de que Díaz fue enviado por Koldo García para negociar un contrato con la entonces consellera de Salud, Patricia Gómez. Según el informe de la UCO, el Govern balear adjudicó de forma directa a Megalab un contrato de más de un millón de euros para la realización de PCRs masivas, si bien Armengol desmarcar su ejecutivo de cualquier irregularidad y asegura que “esa propuesta no se hizo para hacer PCR” y que finalmente no se llegó a contratar ese proyecto en Baleares.

Explica que la consellera Gómez recibió a los representantes de Megalab "junto a todo su equipo", como parte de los contactos habituales con empresas del sector sanitario: “Es una empresa de diagnósticos presente en toda España. No hay ninguna comunidad autónoma que no les contratara”.

Armengol defiende la legalidad de todas las actuaciones de su gobierno: “No encontrarán ningún contrato con mi firma. No hay nadie de mi Govern investigado por un juzgado. Tengo la conciencia hipertranquila. En mi Govern nadie ha robado ni está siendo investigado”.