"El piloto frenó de golpe": un vuelo de Eurowings aborta el despegue en el último segundo en Mallorca

Un avión de la compañía Eurowings tuvo que abortar el despegue en el último momento este miércoles por la mañana (25 de junio) en el aeropuerto de Palma con una frenada de emergencia. Así lo cuenta una pasajera alemana al medio Mallorca Zeitung, mientras espera un vuelo alternativo. “Algunas personas a bordo se pusieron realmente histéricas”, describe. Hasta el momento, Eurowings no ha hecho ninguna declaración al respecto.

El vuelo EW 6897, con destino a Múnich, tenía previsto despegar a las 9:15 horas. “Ya durante el embarque tuvimos mucho retraso. Luego estuvimos media hora esperando en pista”, explica Manuela, que actualmente vive en Múnich. Finalmente, el avión empezó a rodar por la pista y todo parecía listo para despegar.

Una pasajera pidió bajar del avión

“Ya estábamos en marcha, pero de repente el piloto frenó de golpe”, cuenta la viajera. “Una señora que estaba cerca de mí empezó a respirar con dificultad. Otra, muy alterada y hablando en bávaro, exigía bajarse del avión. Decía que no quería volar”, añade la mujer. El avión se quedó parado en pista unos 20 minutos más. Durante ese tiempo, la tripulación repartió botellas de agua.

Finalmente, fue una azafata quien informó por megafonía que un autobús recogería a los pasajeros para llevarlos de vuelta a la terminal.

Tensión en tierra: maletas, colas y discusiones

Ya en el edificio del aeropuerto, después de otra larga espera, se anunció que los pasajeros debían recoger su equipaje facturado. Luego, les tocó hacer cola en el mostrador de Eurowings para buscar una solución. La tensión aumentó cuando una pasajera se coló en la fila. “Decía que tenía una fiesta de cumpleaños esa misma noche y que tenía que coger el próximo vuelo sí o sí. Pero otros pasajeros le respondieron que también tenían razones para llegar cuanto antes a casa”, relata Manuela, que quedó atrapada entre la discusión.

“Es la cuarta vez que me pasa”

A pesar del caos, Manuela se tomó la situación con una sorprendente tranquilidad: “Es la cuarta vez que me pasa algo así. Me compré un bocadillo y guardé el ticket, porque puedo reclamar el importe a la aerolínea, y normalmente lo reembolsan sin problema”, comenta. En su caso, le han ofrecido un vuelo alternativo a Núremberg y de ahí continuará a Múnich en tren. “Eso si no cancelan también el vuelo alternativo... ya me ha pasado”, concluye con resignación.