Prohens: "No podemos seguir acumulando cada año récords de visitantes"

Casi dos años después de la victoria electoral del PP en Baleares, Marga Prohens afronta como presidenta de un Govern en minoría dos grandes retos ligados al éxito turístico: la carestía de la vivienda y el malestar por la masificación. Para superarlos, rechaza decrecer, pero aboga por la contención: "No podemos seguir acumulando cada año récords de visitantes".

- ¿Lo único que se puede hacer contra la saturación turística es perseguir la oferta ilegal?

- Perseguir la oferta ilegal no es, ni mucho menos, una medida menor. El modelo de las dos últimas legislaturas de gobiernos de izquierda nos ha llevado al límite, por lo que era necesario tomar decisiones. Vamos a luchar sin cuartel contra el alquiler turístico ilegal y a incrementar las sanciones hasta los 500.000 euros.

No podemos seguir acumulando cada año récords de visitantes. De ahí surge el Pacto por la Sostenibilidad, porque crecer en volumen o en número de turistas ya no es posible en Baleares. Es necesario apostar por la calidad y por un turismo más respetuoso con el destino.

-¿Le resultan injustas las críticas de algunos grandes hoteleros hacia el alquiler vacacional?

- Las críticas hay que respetarlas, estamos en democracia. Pero este es un gobierno libre e independiente que defiende los intereses generales que considera prioritarios. Gobernar es tomar decisiones. Además, el decreto de contención turística recoge medidas históricas en favor de los hoteleros.

- Tras dos años de legislatura, no habrá subida de la ecotasa, ni impuesto a los coches de alquiler ni limitación a la entrada de coches en Mallorca. ¿No teme decepcionar a los residentes que padecen la masificación?

- Yo creo que los ciudadanos exigen esa contención del crecimiento. Se ha hecho una fotografía precisa de la situación actual. Ojalá yo hubiera encontrado ya este análisis hecho en un cajón cuando llegué, porque tomar medidas requiere tiempo y responsabilidad. No se pueden adoptar decisiones a la ligera, pero el Govern asumirá decisiones valientes y no nos temblará el pulso.

El Govern (PP) está en minoría parlamentaria y debe llegar a acuerdos (con Vox). La transformación turística no se decreta de la noche a la mañana, se trabaja a lo largo de los años. Se hará pactando, haciendo concesiones, pero manteniendo un principio claro: no crecer en ningún caso.

- ¿Cómo se puede frenar el aumento constante del precio de la vivienda?

- Al igual que en el tema de la saturación turística, me pongo del lado de los ciudadanos. Es difícil explicar la impotencia que se siente porque las medidas que se aprueban hoy tardan mucho en reflejarse en el mercado, lo reconozco.

Para atajar el problema de la vivienda, hemos multiplicado su construcción, con unas 800 viviendas sociales en la actualidad. Además, hemos actualizado esta política para aumentar la oferta, generando nuevas viviendas, buscando suelo y promoviendo la vivienda a precio limitado. También hemos reducido los impuestos para facilitar el acceso a la compra de una casa.

- Usted misma debe sufrir los atascos que cada día se producen en Palma.

- Sí, también soy víctima de los atascos. La eliminación del bus VAO del aeropuerto, impulsada por el Consell de Mallorca, ha aliviado la situación, pero sin duda la construcción del segundo cinturón de Palma es imprescindible.

Junto con esta medida, es clave mejorar y desarrollar los medios de transporte público, como la conexión ferroviaria entre Palma y el aeropuerto, ya que somos de las pocas ciudades europeas que aún no disponen de ella.

- Este año han llegado 1.500 migrantes en patera. Si se mantiene el crecimiento respecto a 2024, en 2025 se superarán las 11.000 personas. ¿Cómo lo afronta?

- Estamos totalmente desprotegidos. Somos frontera sur de España y frontera sur de Europa, y nadie protege ni defiende nuestras fronteras. Es más que evidente que la ruta Argelia-Baleares se ha consolidado.

No caeré en discursos de buenos y malos ni en la xenofobia, pero los consells insulars no tienen capacidad para atender a todos los menores que llegan.

- ¿Está cansada de su relación con Vox tras dos años en los que han firmado y roto un acuerdo de gobierno?

- Es algo que no es agradable, aunque soy muy respetuosa con los procesos internos que viven los partidos. Con más ruido del que me hubiera gustado, con más esfuerzo, nuestro programa de gobierno autonómico, lo pactado con los ciudadanos, va saliendo adelante, a pesar de estar en minoría parlamentaria. Esto es lo importante.

- ¿Habrá presupuesto del Govern para 2025?

- Estamos hablando y negociando con Vox. Yo creo que es importante ahora, como lo fue en diciembre del año pasado. El partido mayoritario al que votaron los ciudadanos es el PP, por lo que hay que respetar la correlación de fuerzas.

- En el plano personal, ¿cómo vivió las reacciones a su declaración pública de que padece esclerosis múltiple?

- Si soy sincera, me sobrepasó totalmente por la gran acogida en los medios y la repercusión pública. Me di cuenta de que no había tenido el momento de explicarle a mi hijo mayor, que es todavía un niño, en qué consistía esta enfermedad. Así que me senté con él para contárselo antes de que se enterara en el colegio.

Esta misma semana he recibido una carta de una joven recién diagnosticada que lo está pasando mal, pero ha decidido seguir adelante. Me ha agradecido mi testimonio porque le ha dado fuerzas.