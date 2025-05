Un periodista alemán lo comprueba: tres de cada cuatro taxistas de la Platja de Palma estafan a turistas

Pantalones de chándal Adidas, camiseta Playboy y gafas de sol destellantes: el atuendo de turista es perfecto. Como soy un chico rubio de 1,90 metros de altura, siempre me confunden con un turista. Y si eso pasa, te estafarán constantemente cuando cojas un taxi en Platja de Palma . Al menos eso es lo que dice la gente. Los expertos de Ballermann también nos dicen: puedes tomar un taxi 20 veces en la misma ruta y pagar 20 precios diferentes. Nos atreveremos a sumergirnos en el bullicio de la playa el Jueves Santo (17 de abril).

Taxi número 1

Elijo la parada encima del Bierkönig como punto de partida. La ruta debe ser corta, pero razonable para un viaje en taxi. Digamos el Hotel El Cid en Can Pastilla. Está justo al lado del pequeño estacionamiento en la playa. El taxista es un hombre joven. Le digo el destino mitad en alemán, mitad en inglés. Él busca rápidamente en Google y pregunta educadamente si tiene el hotel correcto. Entonces empieza.

Vista desde la ventana derecha. Una pegatina pegajosa enumera los precios. Los días festivos se aplica la tarifa 1: 1,16 euros por kilómetro. La llamada “Bajada de bandera” –el precio mínimo– es de 4,20 euros. Esto incluye 1.379 metros o 269 segundos de viaje. Cuando se pone en marcha, en el taxímetro aparece un número diferente, que sigue subiendo.

Vista desde la ventana izquierda: Otra pegatina con precios diferentes. ¿Y ahora qué?

El conductor toma la ruta directa; al fin y al cabo, no tiene que hacer grandes desvíos. Los lectores nos han informado en repetidas ocasiones sobre rondas adicionales que aumentan el precio. Llegamos al hotel. El taxímetro marca unos buenos 7 euros. El taxista pulsa un botón y de repente son 12,90 euros. ¿Un recargo? ¿O aún no estaba incluido el precio inicial de 4,20 euros? Como ha sido el primer viaje, todavía no hay posibilidad de comparar.

Taxi número 2

Regreso a la calle principal y paro el siguiente taxi. Maldita sea, es el mismo conductor. Lo siento, prefiero esperar.

Al subir al segundo coche, se me cae el móvil del bolsillo. A un borracho también le puede pasar. El conductor está tatuado por todo el cuerpo y de buen humor. Cada pocos metros saluda a sus compañeros. El taxímetro sube a 7 euros cuando se para delante del Bierkönig. También presiona un botón y exige 9,55 euros. Tres euros menos que su predecesor.

Taxi número 3

De nuevo recurro al primer coche que se encuentra en la parada del Bierkönig. Una vez más es un hombre. No necesita buscar en Google dónde está el hotel. Al girar, casi atropella a un ciclista. Una vez más, al llegar son 7 euros, de nuevo con solo pulsar un botón. Y 9,80 euros al final. Resulta que el taxista número 1 nos estafó.

Taxi número 4

Una joven me pregunta en un inglés fluido si pedimos el taxi. "¿No? Bueno, pues bien". Ella toca el tambor al ritmo de música pop en el volante. La publicidad intermedia está en alemán. Estamos de nuevo en el Bierkönig. El taxímetro marca 6,25 euros y la mujer me mira expectante. ¿Cómo? ¿No se presiona ningún botón? Nos identificamos como periodistas hispanohablantes y preguntamos por qué el precio es tan bajo. “Soy nueva aquí todavía”, dice la conductora.

Eso probablemente significa que aún no ha aprendido los trucos. Ella dice que los precios dependen de las diferentes tarifas. Pero eso no puede ser cierto, ya que nuestros cuatro viajes siempre fueron bajo la tarifa 1. También explica que los diferentes precios son para viajes dentro de la ciudad y en todo el país. Le damos una generosa propina por su honestidad. Ella ha sido la única que nos ha cobrado el precio real por el recorrido de 3,4 kilómetros .

Alfonso Rodríguez, presidente de la asociación de protección al consumidor Consubal dice que no recibe muchas quejas. "Los taxistas suelen aprovecharse de los turistas. Para distancias más largas, conviene acordar el precio de antemano", aconseja. También es útil obtener un recibo y pagar con tarjeta.

Fraude en pagos con tarjeta

El pago con tarjeta también ha causado problemas en la Platja de Palma en las últimas semanas. A finales de marzo, la Policía Nacional detuvo a un taxista de 37 años sospechoso de cuatro cargos de fraude. Inicialmente, cargó el monto que especificó para los pagos con tarjeta. Aprovechó un momento de desatención para realizar un segundo extracto de facturación, con una suma mucho más alta. Las víctimas a veces sólo se daban cuenta de esto en el extracto de su tarjeta de crédito.

Poco tiempo después, un turista alemán fue estafado dos veces, también en la Platja de Palma. Hace tres semanas, la mujer tomó un taxi desde el pub Kings of the Night hasta el Bierkönig. Son 1,2 kilómetros, un trayecto de cuatro minutos según Google Maps. El taxista, "amable y simpático", le cobró al turista, que hablaba con él en alemán e inglés, 21 euros . Ella pagó con tarjeta. Fue recién al día siguiente en el aeropuerto cuando se dio cuenta del segundo débito: 375 euros, que iban a parar a una compañía de taxis supuestamente con sede en Coulommiers, Francia. La mujer alemana ahora recuperará el dinero nuevamente acreditado en su tarjeta de crédito.

¿Qué recargos existen realmente?

Probablemente a un usuario de taxis le ayude hablar español con el taxista. Es útil para no ser etiquetado como un turista borracho de Ballermann. También es útil tener conocimientos básicos sobre tarifas de taxi. En Palma se aplican recargos, que se añaden a la tarifa con solo pulsar un botón, al pedir un taxi en la oficina central (1,15 euros) y para los viajes al puerto y al aeropuerto (4,65 euros). Este último fue casi con toda seguridad elegido por el taxista número 1 en nuestra prueba.

Ya no existen recargos por equipaje para viajes dentro de la ciudad. Incluso en viajes de larga distancia la maleta es prácticamente gratuita. El límite de exención es de 50 kilogramos en un automóvil con cinco plazas. Por cada asiento no utilizado, el peso aumenta en 30 kilos. Es poco probable que un conductor saque la báscula. Sin embargo, puede ocurrir que utilice el recargo para cometer fraude.

Si ya no confías en los taxis, puedes llamar un Uber. Normalmente esto cuesta más, pero el precio se fija al inicio del viaje.