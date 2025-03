Pedro Fiol, de las agencias de viajes: "La deuda con las aerolíneas por el descuento de residente puede subir el precio de los vuelos"

"Es lamentable que los Presupuestos Generales del Estado dedicados a la subvención del descuento de residente se sigan quedando cortos sabiendo que han incrementado los pasajeros", critica el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol. El mallorquín no entiende cómo el Gobierno no ha podido prever este desfase y que las aerolíneas tengan que asumir el pago de los billetes subvencionados. Fiol sale al paso ante la segunda llamada de socorro que hacen las compañías aéreas por la "asfixia económica" que enfrentan por la deuda contraía por el Ministerio de Transportes: hasta enero asciende a 810 millones por el impago de los billetes de las rutas con la península e interislas y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. "Si esta va a ser la tónica general, van a incrementar los precios de los vuelos", avisa Fiol.

Desde enero las aerolíneas están alzando la voz contra el Gobierno por la deuda "multimillonaria" contraída con las compañías que cubren dichas rutas, como Iberia (incluida Air Nostrum), Air Europa, Vueling, Binter o Ryanair. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) está mediando ante Transportes para que proceda con el pago. La patronal explica que el impago a las compañías responde a unos presupuestos del Estado infradotados mientras la conectividad aérea no ha dejado de crecer, casi un 13 % en 2024 respecto a antes de la pandemia. Advierten que podrían verse obligadas a dejar de operar en algún caso las rutas con las islas o disminuir las frecuencias ante este panorama.

Las compañías aéreas "cuentan con recibir el pago de los billetes en dos o tres meses"

El líder balear de las agencias de viajes comparte la problemática en torno a las subvenciones de los vuelos para los residentes que se produce porque "sabiendo que han incrementado los pasajeros los Presupuestos Generales del Estado se quedan cortos, es lamentable". Fiol reprueba que "no lo hayan podido prever" y que las compañías tengan que asumir la deuda. ALA teme que se eleve a 1.500 millones de euros este año con unos presupuestos prorrogados si no se toman medidas.

i persiste esta situación podría darse "un cambio de estrategia comercial" en las compañías aéreas, "porque cuentan con recibir el pago de los billetes en dos o tres meses y ahora con los atrasos se están acumulando los de junio, julio, agosto y septiembre" del año pasado, explica el portavoz de los agentes de viajes.

No hay peligro

Fiol no cree que la conectividad aérea con el archipiélago esté en peligro si el Gobierno "subsana" esta situación. "Pero a medio o largo plazo si no se prevé una partida más alta en los presupuestos para la subvención del descuento de residente habrá compañías que no puedan asumir transportar a pasajeros pagando solo el 25 % del billete". "Ellas [las compañías] hacen su trabajo cobrando el 25 % a costa de que luego en dos o tres meses les pagarán el 75 % restante. Pero si este retraso va a ser la tónica general las agencias y las aerolíneas pueden repercutirlo en los precios de los billetes para afrontar esta situación de impagos", dice Fiol.

Baleares para las compañías aéreas "es un destino rentable porque aquí se coge el avión sí o sí y cada vez somos más y también nos trasladamos más y hay más viajeros", continúa el presidente de Aviba.

Las aerolíneas estiman que este año 2025 volverán a tener que soportar retrasos de pago porque todo apunta a que se prorrogarán los presupuestos de 2023, cuando la partida para la subvención del descuento de residente en transporte aéreo fue de 560,8 millones. Finalmente, aquel año los billetes subvencionados fueron 13 millones, lo que supuso casi 1.000 millones de euros en crédito ejecutado frente a los 560,8 millones de dotación presupuestaria. Para este ejercicio las compañías estiman que este gasto alcance los 1.200 millones de euros, a lo que habría que sumar los 810 millones de euros pendientes de 2024. No ven más que nubarrones ante cómo van a repercutir los retrasos e impagos por parte del Estado en sus cuentas de resultados.

Esta falta de financiación también perjudica a las agencias de viajes porque retrasa que cobren sus comisiones por los gastos de gestión de los billetes subvencionados. Cuando las aerolíneas reciben el pago de los vuelos subvencionados abonan a las agencias lo que les corresponde.

ALA recuerda que la oferta de capacidad en las rutas entre Baleares y la península ha alcanzado los 55 millones de asientos, un 6% más que en 2023 y un 12,85 % por encima de 2019.

