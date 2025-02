Podemos echa de la EMT a Juanjo Martínez tras ser relacionado con las denuncias por abusos sexuales

Podemos ha decidido cesar a Juanjo Martínez como su representante en el Consejo de Administración de la EMT tras ser relacionado con las denuncias anónimas por abusos sexuales publicadas en Instagram. Según ha confirmado la regidora de la formación morada en Palma, Lucía Muñoz, la destitución se planteó la semana pasada tras una "pérdida de confianza" en relación a su figura. Asimismo, dicho cese no quedará ratificado hasta que se celebre el próximo pleno en el Ayuntamiento de Palma a finales de este mes.

Cabe señalar que diferentes denuncias anónimas en las redes sociales han vinculado el nombre de Juanjo Martínez con presuntos abusos. En este sentido, los testimonios hacían referencia al candidato que se presentó a las elecciones europeas con Sumar pero que pertenece a Izquierda Unida (IU).

Según explica Lucía Muñoz, una vez tuvo constancia de dichas denuncias anónimas, activó todos los protocolos para asegurarse que el político no formaba parte de Podemos. No obstante, Muñoz también señala que Martínez forma parte de otra formación política y que no le corresponde a ella vincularlo con las denuncias.

Denuncias anónimas

La cuenta de Instagram Abusos_Balears ha publicado varios testimonios anónimos que denuncian abusos sexuales por parte de un político de izquierdas en Mallorca. Un cargo público al que definen como "un depredador" y que, según señalan las propias denuncias, "está protegido" por su partido. "Somos muchas las que hemos sido coaccionadas por él, dañando nuestra salud mental y sexual. Él, orgulloso, presumiendo durante años a viva voz entre compañeros de hacer afiliación sexual para su partido", señala una de las denuncias.