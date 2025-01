El Govern garantiza de momento la bonificación del transporte público en Baleares: "Mañana seguirá siendo gratis"

"Queremos mandar un mensaje de tranquilidad para los ciudadanos, el transporte va a ser gratuito mañana en Baleares". El Govern de Marga Prohens garantiza por el momento la bonificación del transporte en las islas a pesar de que el PP y Junts hayan tumbado hoy en el Congreso el decreto que incluía dichas ayudas. Según ha explicado el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando en la línea de mantener la gratuidad durante todo el 2025 a la espera de encontrar una solución con la Administración Central.

"Vamos a seguir trabajando para que todo el transporte de competencia autonómica sea gratuito durante este año, esa es la línea en la que nos movemos a la espera de alcanzar una solución. Pedimos al Gobierno de España que cumpla su compromiso el cual ahora no puede asumir porque no tiene aliados y es inestable", ha señalado Mateo. Respecto a qué pasará si finalmente no llega el dinero desde el Gobierno Central, el conseller ha reiterado que el único escenario que contempla el Govern es el de mantener la bonificación. "Confiamos en la palabra del Gobierno de España", ha expresado.

Asimismo, el titular del ramo ha argumentado que el grupo parlamentario popular presentará una iniciativa en el Congreso para "ya no solo consolidar la gratuidad en Baleares y Canarias, sino también aumentar y reforzar las ayudas en el resto del territorio nacional".

El PP y Junts tumban la medida

Cabe recordar que el PP y Junts han tumbado en el Congreso de los Diputados la gratuidad del transporte público en Baleares. Los de Feijóo y Puigdemont, junto a Vox, han rechazado a través de su voto en contra el decreto del Gobierno Central que incluía la subida de pensiones y las ayudas del transporte, entre las que se sumaba la de las Islas.