Habla por primera vez la policía mallorquina infiltrada en movimientos independentistas: "Te he beneficiado más que perjudicado"

Una mallorquina, agente de la Policía Nacional, estuvo infiltrada durante tres años en movimientos sociales e independentistas de Catalunya antes de que una investigación del medio La Directa destapara el caso. Oculta bajo el nombre de Maria Perelló, Maria Isern Torres ―su nombre real― estuvo vinculada al Espacio Antirracista, la Cerrada por Derechos o la campaña ‘21 razones’, en solidaridad a los encausados por las movilizaciones del primer cumpleaños del 1-O, y mantuvo una relación sentimental con Òscar, uno de los activistas de la ciudad.

En el documental 'Infiltrats' de la plataforma 3Cat, emitido ayer por la noche, la agente mallorquina habla por primera vez sobre el caso en una conversación que se grabó el día anterior a que se hiciera pública su infiltración, sin que ella supiera que la estaban grabando.

Maria reconoce que es de la misma promoción que los otros tres agentes infiltados, dos de ellos también de Baleares, y que fue reclutada cuando estaba en la academia de Ávila: "Se pusieron en contacto con la gente que era de mi perfil porque había una comisaria, que no sé cómo se llama... Es la unidad de información, se ocupa de terrorismo, de radicalismo violento y, además, de coger información de todos los otros aspectos".

La agente asegura que no ha pasado "absolutamente nada" de información sobre Óscar: "Suena hipócrita, pero me has conocido de verdad. Solo te he ocultado que he estudiado criminología y que soy policía. Tú y todo tu entorno está seguro, no he dicho absolutamente nada. Y a ti precisamente te he ayudado de puta madre, te he beneficiado más que perjudicado".

Más adelante, antes de que Óscar decida finalizar la videollamada, Maria confirma que hay infiltrados "en toda España" y pone como ejemplo Salamanca, Málaga y Granada: "Vosotros lo habéis asociado a independentismo, pero no es verdad. Deja de pensar en la puta política y no quieras hacer bombo de esto porque las familias se destrozan. He visto familias destrozadas por esto". Todo esto, además, con la aparición de la madre de Maria, quien supuestamente también participó en la operación: "Lo sabemos todo, lo primero por lo que he venido es por lo buena persona que has sido".

Óscar explica su caso

Óscar explica en el documental que conoció a Maria en mayo de 2020 en un contexto en el que estaban formando parte de un movimiento político que nacía del espacio antiracista: "Establecimos una relación que fue muy rápida y muy intensa, de larga duración. Había un proyecto de vida muy encarado en el que teníamos la intención incluso de mudarnos a una casa y la proyección de una vida hacia un camino familiar.

El joven relata que tanto su entorno como él mismo han sido personas represaliadas políticamente antes de las infiltraciones por haber sido imputado por el corte de las vías del AVE en 2018. En el documental se detalla que Maria fue la uúnicaque incluyó a su familia en el montaje policial, aunque a día de hoy se desconoce si lo hizo por decisión propia o fue una orden superior.

"Tengo conversaciones cotidianas por teléfono con la madre. En 2021 viajo a Mallorca y Maria me la presenta. Las primeras sospechas surgen porque se destapan otros casos de infiltraciones. Buscas una explicación a la desaparición de una persona tan querida, y cuando me lo dijeron lo que sentí fue como si llevara una tonelada de peso que de repente desaparecía. Era la respuesta que necesitaba para entender lo que estaba pasando", afirma Óscar. "El cerebro no es capaz de entender ni analizar la vivencia que estás teniendo, porque una parte de tu cerebro y de tu corazón siguen queriendo a esa persona. No desaparece de un día para otro", añade.

Según el abogado Benet Salellas, Óscar ha sido tratado durante toda la infiltración como "un objeto y un instrumento" para poder obtener información, por lo que habla directamente de "un delito de torturas y de lesiones, también de revelación de secretos".

Cómo descubrieron a Maria

Silvia Rispau, militante de movimientos sociales, explica que Maria empieza a aparecer en múltiples espacios de ocio, tanto personales como de militancia: "Era una tía maja, no caía mal a nadie. Era divertida, una tía con la que podías ir de fiesta. Era fácil establecer intimidad".

Llegada desde Palma, relata el documental, Maria se matricula en un curso de preparación para acceder a la universidad para mayores de 25 años. Poco después se convierte en activista y se implica en el independentismo, así como en la lucha por la vivienda. Lo hace acercándose a personas muy implicadas en las luchas. Tanto es así que incluso en marzo de 2022 consigue estar presente en una reunión con los abogados de Óscar en la que definen la estrategia de defensa del caso del AVE, por lo que contaba con información privilegiada.

Más adelante, Maria miente a sus compañeros al decir que su padre había recaído con el cáncer y que tenía que estar aislado en Madrid, por lo que ella tenía que ir a visitarle. Aunque esta información despierta las sospechas y deciden investigar. "Descubrimos que era policía cuando fuimos a su casa en Establiments. No había nadie, pero una vecina nos explicó cómo se llamaba, de qué trabajaba y que seguramente estaría en la comisaría de Policía", explica Rispau, antes de relatar que "solo quedó buscar el nombre real de Maria en el BOE y allí aparecía su nombramiento, en la misma convocatoria que el resto de infiltrados".