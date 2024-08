Ryanair responde a la reclamación de una familia por maltrato a bordo: "Acudió la policía irlandesa para detener a dos pasajeros"

La compañía aérea Ryanair no compensará económicamente a la familia mallorquina que presentó una reclamación formal contra la aerolínea Ryanair tras vivir una experiencia angustiante en el vuelo FR9187, que debía partir de Dublín con destino a Palma el pasado 15 de agosto de 2024. El vuelo, inicialmente programado para despegar a las 18:25, finalmente no salió hasta las 22:40, acumulando más de cuatro horas de retraso debido al mal tiempo en Mallorca. La compañía asegura que el retraso tuvo lugar por restricciones de los controladores aéreos y que, por tanto, la familia no será compensada.

"Este vuelo de Dublín a Palma se retrasó antes del despegue debido a la decisión del control de tráfico aéreo español de bloquear la llegada de aeronaves al aeropuerto de Palma por mal tiempo", explica la aerolínea. Los pasajeros, según cuenta la nota, permanecieron a bordo durante el retraso para estar listos para partir tan pronto como Palma reabriera los vuelos entrantes. Sin embargo, esto tomó más tiempo de lo inicialmente esperado.

Pere Josep Bueno Bauzà, acompañado por su esposa Maria del Mar Vives Miró y sus dos hijos menores, Pau y Marc, denunciaron que durante el retraso fueron obligados a permanecer dentro del avión en tierra, sin acceso a la terminal y sin recibir asistencia adecuada. "Nos dicen que conocen nuestro derecho a ser alimentados e hidratados, pero que no hay ni comida ni bebida suficiente para todos", explica Bueno, mostrando su indignación por la falta de atención a los pasajeros. Sin embargo, la compañía asegura que después de 45 minutos, la tripulación abrió los bares a bordo para que los pasajeros pudieran beber y comer, "cuyos gastos facturados pueden reclamar en ryanair.com", detallan.

La situación se agravó cuando, después de cuatro horas de espera, una niña sufrió un ataque de pánico. "El piloto incluso expulsó del avión a un pasajero que, según él, estaba causando molestias, pero nunca vimos que estuviera haciendo nada inapropiado. Simplemente, estábamos todos encerrados en el avión sin saber cuándo íbamos a despegar", relató Bueno Bauzà, destacando la confusión y falta de comunicación por parte de la tripulación. Ryanair asegura que la tripulación tuvo que solicitar la asistencia de la policía irlandesa para que detuviera a dos pasajeros "con comportamiento disruptivo" que, finalmente, no viajaron hasta Palma.

"Pedimos sinceras disculpas a los pasajeros por este retraso debido al control de tráfico aéreo, que estaba completamente fuera de nuestro control", explican. Además, destacan que los pasajeros no tienen derecho a compensación bajo la normativa EU261, ya que la causa del retraso fueron las restricciones del espacio aéreo impuestas por los servicios de control de tráfico aéreo, lo cual está fuera del control de la compañía.