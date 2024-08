Cientos de pasajeros pasan la noche en el aeropuerto de Palma

Cientos de pasajeros han pasado la noche en el aeropuerto de Palma debido a los retrasos y cancelaciones de vuelos por la DANA que atraviesa Mallorca desde el pasado miércoles 14 de agosto.

El caos generalizado obligó ayer por la tarde a Aena a mantener activo su comité de crisis para colaborar con las compañías aéreas y dar la mejor solución a los pasajeros que han visto trastocados sus planes de viaje según informó la empresa semipública.

"Esto es un caos", explicaban ayer Carmen y Rocío a este diario. A las dos mujeres les cancelaron el vuelo a Jerez de la Frontera, pero querían llegar allí "a toda costa". "La compañía con la que vamos creo que no nos va a pagar nada, ni hoteles ni ningún otro gasto", sentenciaron.

Para algunos, la situación es mucho más grave. "Nos han cancelado el vuelo a Toulouse y hasta el domingo no nos dan otro billete, esta semana trabajo y no puedo faltar", explica Erica. La mujer asegura que no le "dan alternativas" y lamenta la situación. "Han sido diez días maravillosos en Mallorca y están acabando fatal", asegura.

Mallorca sigue en alerta, pero más leve

Los últimos efectos de la DANA que ha provocado inundaciones e incidentes en Mallorca desde este pasado miércoles se seguirán sintiendo este viernes 16 de agosto en la isla.

Pese a que las lluvias y tormentas sean menos abundantes, Mallorca sigue en alerta amarilla por precipitaciones acumuladas en una hora de 35 litros por metro cuadrado en el norte y en la Serra de Tramuntana, y de 25 en el interior, Levante y sur de la isla, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).