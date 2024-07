Desalojan dos edificios en Palma tras producirse un derrumbe

La Policía Local de Palma ha desalojado esta mañana dos edificios en Palma. Uno de ellos, en la calle Blanquerna 31, ha sufrido derrumbe en la parte de los trasteros provocado por un corrimiento de tierras. El otro, ubicado en la calle Guillem Massot 44, también ha sido desalojado porque forma parte de la misma estructura, por lo que también presenta un riesgo para la seguridad de las personas.

Los Bombers y los técnicos municipales están revisando los dos inmuebles. En todo caso, los residentes no podrán volver a sus hogares hasta que el daño estructural esté solucionado.

"El inmueble de Blanquerna, de veinte viviendas, ha sido desalojado de manera preventiva por un posible derrumbe. Ha colapsado una parte del edificio que corresponde a los trasteros por un corrimiento de tierras, presumiblemente por la rotura de una tubería", ha informado el regidor de Vivienda y Urbanismo, Óscar Fidalgo.

"Afortunadamente no existen daños personales, solo materiales. Personal técnico me comunica que no se autorizará la entrada de los residentes hasta que se repare el daño estructural. Se han iniciado las gestiones con los vecinos y los servicios sociales para reubicarlos", ha indicado Fidalgo.

Reubicación de los afectados

"Volverán cuando el problema que compromete la estabilidad del edificio sea reparado. Veremos cuántos de ellos disponen de residencias alternativas o con familiares para pasar estos días, que esperemos sean los mínimos posibles",

Según informan fuentes policiales, el incidente se ha producido sobre las diez y veinte de la mañana en los bajos de un edificio de cinco plantas en el número 31 de la calle Blanquerna, en el Ensanche de Palma. Al parecer se ha producido un hundimiento en el suelo y han aparecido unas grietas que han activado todas las alarmas. Una mujer que se encontraba en el lugar ha resultado herida leve.

Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Palma, así como patrullas de la Policía Local y Policía Nacional. Los equipos de emergencia han optado por desalojar a los residentes en las plantas superiores como medida de prevención. Mientras tanto, los bomberos y técnicos municipales están revisando la estructura del edificio para determinar si puede haber algún riesgo de derrumbe antes de permitirles volver a sus casas.