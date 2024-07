Marta Vidal volverá a su despacho inmobiliario pese a las incompatibilidades: "Las tendré en cuenta"

Marta Vidal acaba su etapa como consellera de Vivienda de la misma forma que empezó: con una rueda de prensa junto al vicepresidente del Govern, Antoni Costa. En aquel momento, a medidados de julio de 2023, ambos anunciaron la primera medida de la política menorquina: remitir a la Fiscalía el expediente de la compra de 88 pisos a Metrovacesa aprobada por el Ejecutivo de Armengol, un caso que fue archivado por el propio ministerio público.

Vidal asegura que, tras esta decisión, volverá a ejercer como abogada especializada en derecho administrativo, urbanístico y turístico, si bien "tendrá en cuenta" las incompatibilidades durante su labor como jurista. Según el artículo 4 de la ley de incompatibilidades de la Comunidad Autónoma, durante el año siguiente a la fecha del cese, los titulares de los cargos o puestos de trabajo "no podrán realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los cuales hayan dictado resolución durante los últimos dos años del ejercicio del cargo o función correspondiente, ni efectuar, durante el mismo plazo, contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración de la Comunidad Autónoma".

En cuanto a las razones de su dimisión como consellera, Vidal explica que la gran carga de trabajo que supone estar al frente de Vivienda y Territorio ha sido incompatible con su situación familiar: "Mi situación no es la de un conseller habitual. Soy madre de familia numerosa con tres hijos que viven en otra isla. Ha sido un año difícil y complicado en el que he compaginado este trabajo tan intenso con una situación personal y familiar compleja, estando a caballo entre Palma y Menorca, con hasta ocho vuelos semanales. Mis hijos me necesitan mucho".

Sobre la decisión de entrar en el Govern, la consellera afirma que tanto ella como Prohens "ya habíamos hablado de que esta etapa no sería para toda la legislatura" y detalla que antes de dar el sí tenía otros proyectos profesionales en marcha y, por tanto, no tenía intención de entrar en política: "Ha sido una salida pactada que ya se había hablado hace tiempo. Hemos acordado hacerla efectiva ahora para hacer una transición tranquila en el momento más oportuno".

No ha sido la presidenta del Govern quien ha anunciado la dimisión ni el nombramiento de José Luis Mateo como nuevo conseller de Vivienda, sino que ha delegado en el portavoz del Govern, Antoni Costa, a pesar de no tener ningún acto o reunión, tal y como consta en la agenda pública de la dirigente autonómica.

Costa expresa que la decisión se tomó hace meses, pero la presidenta pidió a Vidal que acabara de culminar las cuestiones más relevantes de su conselleria y esperara a este verano para irse: "Hemos querido mantener la discreción durante estos meses".

En este sentido, considera que Vidal ha sufrido "situaciones injustas" durante este año como consellera, si bien no ha especificado cuáles: "Deberían hacernos reflexionar porque era una profesional de reconocido prestigio que dejaba su carrera profesional para dedicarse al servicio público. No es un buen mensaje a la sociedad y a los profesionales que quieren dar el paso a la política".

Asimismo, reivindica que Vidal ha hecho más en este año que el Pacto en los ocho años en que gobernó en Baleares: "Ha hecho un trabajo riguroso y en línea con las políticas de vivienda de este Govern, poniendo las bases para el cambio de rumbo tan necesario".