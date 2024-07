Vox lanza un órdago a Prohens

La cúpula estatal de Vox insta a los presidentes autonómicos del PP de la Comunidad Valenciana y Balears, Carlos Mazón y Marga Prohens, respectivamente, a dimitir ellos primero si quieren la salida de los presidentes de los Parlamentos valenciano y balear, Llanos Massó y Gabriel Le Senne, habida cuenta de que la presidencia de estas autonomías es «fruto del acuerdo con Vox». Así de rotundo se mostró ayer el portavoz nacional del partido, José Antonio Fuster, descartando que su formación vaya a quitar los presidentes de los parlamentos de sus puestos. «Que lo hagan ellos», agregó, anunciando además que a partir de ahora Vox llevará a cabo en sendas comunidades una «oposición contundente».

En la misma línea, la portavoz de Vox en Balears, Manuela Cañadas lanzó ayer un órdago a la presidenta del Govern: si el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, es obligado a dimitir de su cargo, Prohens debe seguir los mismos pasos. «Debería irse por coherencia política. Ella fue presidenta con los votos de Vox, que no lo olvide», recordó la diputada de ultraderecha.

Vox ha esperado todo el fin de semana para responder al envite de Prohens, con una respuesta que deja claro que el partido en Balears se sitúa al lado de su presidente, Santiago Abascal, y no está dispuesto a que las comunidades autónomas, entre las que se incluye a Balears, asuman la tutela de menores llegados en patera. Cañadas lanzó ayer un mensaje que roza el odio cuando afirmó que estos chicos se convierten «en delincuentes» y que si se continúa con esta política migratoria «pronto lloraremos sangre, al igual que ha pasado en Francia».

Vox no quiere que los menores no acompañados sean tutelados por los consells insulares, pero tampoco plantea una alternativa coherente a este grave problema. La única solución que propuso ayer la portavoz parlamentaria es que estos menores sean devueltos a su lugar de origen, sin tener en cuenta que en su país las fronteras de retorno están cerradas. «Casi todos los que vienen son de Marruecos y allí hay un rey que tiene mucho dinero. En cambio, en España hay niños que necesitan estos recursos, porque están rozando la situación de pobreza», señaló la portavoz de Vox.

Manuela Cañadas aseguró que, si bien ningún diputado de Balears acudió a la reunión del comité central, donde se decidió la ruptura política, estos cargos públicos sí han podido manifestar su opinión sobre este tema, además de dar apoyo absoluto a la decisión que anunció su líder, Santiago Abascal. Por lo tanto, en estos momentos Vox no se siente ligado a ninguno de los acuerdos que en su día firmó con el Partido Popular, por lo que ahora se estudiará cada propuesta que se plantee desde el Govern y se decidirá si se apoya, o no, en función de los intereses del partido de ultraderecha.

Lo que quiso dejar muy claro ayer Cañadas es que en el grupo parlamentario no hay discrepancias sobre esta posición política y que la formación saldrá en todo momento en defensa de Gabriel Le Senne, desoyendo por tanto la invitación lanzada el viernes por Prohens, en el sentido de que debía abandonar «por coherencia» la presidencia del Parlament. Llama la atención la encendida defensa ahora de Cañadas de Le Senne, cuando hace tan solo unos meses la diputada firmó junto a otros cuatro díscolos la expulsión del grupo parlamentario del presidente, abriendo otra crisis política.

Sobre la salida del Consell: «Ya lo valoraremos»

Cabe recordar que la institución que se hace cargo de la atención a estos menores no es precisamente el Govern, sino que es cada Consell insular. Por lo tanto, y pese a que Manuela Cañadas no llegó a mostrarse muy clara, parece ser que Vox tampoco descarta la posibilidad de romper el acuerdo de gobierno con otras instituciones como son los consells insulares o los propios ayuntamientos. «Ya lo valoraremos», dijo la portavoz añadiendo que todo dependerá de las decisiones que se adopten en un futuro que estén relacionadas con la acogida de estos menores no acompañados.

La portavoz parlamentaria incluso pone en duda que estos chicos sean realmente menores y que viendo algunas imágenes que han aparecido en televisión (ninguna de ellas de Balears) estos tripulantes llegados en pateras serían ya mayores de edad. «Algunos parecen de mi misma edad, que ya he cumplido los 50», aseguró la portavoz parlamentaria.

Manuela Cañadas responsabiliza de esta crisis política, no tanto a la dirección de su partido, sino al líder del PP, Núñez Feijóo, por haber ordenado a las comunidades autónomas que fueran solidarias y aceptaran a un determinado número de menores no acompañados, debido a la dramática situación que vive Canarias, que acoge a más de seis mil de estos chicos. Bajo este argumento, la representante de Vox justificó que desde el jueves ni ella ni ningún representante de su partido se hayan puesto en contacto con la presidenta Prohens, ni de forma presencial, ni a través de una llamada telefónica.

Es más, Vox considera que quien debería encabezar este contacto es el PP y no ellos. Pero han pasado ya cuatro días desde que se produjera esta gran crisis y no se ha producido el más mínimo contacto, ni tampoco se han dado las explicaciones que justificarían el final del apoyo político que Vox venía ofreciendo al Govern.

No solo no ha hablado ni uno de los diputados de Vox con algún representante del PP, tampoco ha existido el más mínimo contacto entre Le Senne y Marga Prohens, según reconoció ayer mismo el presidente del Parlament. Otro de los temas polémicos que Vox reprocha a Marga Prohens es que dijera que en el acuerdo de apoyo político no se incluyó ni un solo punto que hablara del tema de la migración. Cañadas afirma que en el documento había dos puntos sobre este tema.

Por su parte, la presidenta Prohens declaró también ayer que no hay «absolutamente ninguna novedad» y respecto a la nueva situación política espetó: «Seguimos a la espera». n

