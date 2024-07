Vox dinamita el pacto con Prohens

Marga Prohens celebra su primer año como presidenta del Govern con la mayor crisis institucional de lo que llevamos de legislatura. Vox ha decidido dinamitar por completo y de forma unilateral el acuerdo de gobierno suscrito por PP y Vox después de que el presidente de la ultraderecha, Santiago Abascal, anunciara ayer en una comparecencia pública que su partido retira el apoyo parlamentario al Govern del Partido Popular y rompe el acuerdo suscrito en agosto de 2023 entre ambas formaciones para hacer presidenta a la dirigente popular.

«Pasaremos a la oposición, tan leal como contundente, a los pactos cada vez más habituales entre los populares y el PSOE», aseguró el líder de la ultraderecha en un breve pero contundente discurso sin preguntas en la sede nacional del partido.

La continuidad de Le Senne

Ahora Balears entra en territorio desconocido porque la decisión de Vox abre un escenario completamente nuevo en el que quedan pendientes de resolver varias incógnitas importantes. La primera es qué pasará con el presidente del Parlament y dirigente de Vox, Gabriel Le Senne. En su declaración, Abascal no hizo ninguna alusión a los miembros del partido que ostentan algún cargo en los diferentes parlamentos autonómicos, si bien el paso efectuado cambia por completo la relación con el PP y pone sobre la mesa la posibilidad de que los populares acepten los votos de la izquierda para cesarlo cuanto antes y designar a un nuevo presidente.

Su designación fue un condición sine qua non para que Vox cerrara el acuerdo que permitía a Marga Prohens gobernar en solitario. El pacto era cristalino: primero Vox se quedaba con la presidencia del Parlament y luego se investía a la líder del PP sin incluir a ningún conseller de la ultraderecha.

En las últimas semanas, el PP había decidido blindar al presidente del Parlament a pesar de su arrebato agresivo al arrancar las fotografías de las Roges del Molinar para no afectar al acuerdo con sus socios. El pacto de no agresión mantenía unidos a ambos partidos y aseguraba la estabilidad del Govern.

Otra de las incógnitas es el Consell de Mallorca. Aunque Abascal no especificó los detalles de la ruptura, fuentes de las direcciones de PP y Vox explican que la decisión no afectará a la principal institución de esta isla, en la que gobiernan en coalición desde el inicio de la legislatura, aunque se trata de un movimiento sorprendente ya que, si bien el reparto de menores extranjeros no acompañados se pactó entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno central, la realidad es que la atención y protección de estos jóvenes compete única y exclusivamente al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), un organismo dependiente de la institución insular. Fuentes de Vox remarcan que el vicepresidente del Consell, Pedro Bestard, no quiere abandonar bajo ningún concepto su cargo y espera que el partido no le obligue a dimitir.

Según fuentes de ambas facciones de Vox Balears, en principio tampoco se vería afectado el pacto de gobernabilidad que tienen PP y Vox en el Ayuntamiento de Palma y otros consistorios de las islas.

La presidenta del Govern y su equipo confiaron hasta el último momento en que la dirección de Vox recapacitara tras las primeras amenazas y mantuviera intacta la relación con el PP, al menos en Balears, donde tienen una relación diferente a las demás regiones al no haber entrado en el Ejecutivo autonómico. El Consolat no ha recibido notificación oficial del anuncio, aunque valorará oficialmente la decisión unilateral de la ultraderecha a lo largo de esta mañana en una comparencia pública. Previsiblemente tendrá lugar durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que se celebra cada viernes.

Menores migrantes

La presidenta del Govern manifestó en un acto celebrado ayer por la mañana que no se sentía preocupada ante el anuncio de Vox de dar por rotos los pactos de gobierno con las comunidades autónomas que hubieran aceptado asumir la tutela de menores migrantes. Prohens incluso reiteró que su Govern no ha incumplido ninguno de los acuerdos que se firmaron con los representantes de Vox y que no habían recibido ninguna llamada quejándose de la decisión de acoger a diez menores migrantes.

En el acuerdo suscrito por ambas formaciones, los dos partidos incluyeron menciones al «problema de la inmigración» y pactaron llevar a cabo una serie de medidas en este sentido. El primer punto del documento titulado Acuerdo conjunto de PP y VOX para el Gobierno de las Islas Baleares ya se especifica que el Govern deberá actuar «con especial atención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias que la promueven y se lucran con el tráfico de seres humanos».

Más adelante, se incluye el compromiso de aprobar «un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir». Además, en el documento se establece que dicho plan incluirá la colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para «la identificación de personas en situación ilegal en las islas con el objetivo de que se proceda a su repatriación conforme a la ley».

