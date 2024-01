El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha asegurado que su expulsión del grupo parlamentario de Vox en Baleares se debe a "seguir las directrices y las órdenes de la dirección nacional". En este sentido, Le Senne ha denunciado que los cinco diputados 'díscolos' que se han rebelado contra Santiago Abascal "han secuestrado el grupo parlamentario" y ha tildado de "irracional" la actitud de los ultraderechistas. "Es una situación que estalló con lo del techo de gasto donde quisieron ser más duros con el tema de la lengua. A pesar de que he hecho todos los esfuerzos posibles por entenderles, todavía no lo he conseguido", expresa Le Senne.

Asimismo, Le Senne ha confirmado que dejará la presidencia del Parlament a partir del miércoles una vez quede ratificada su expulsión en la Mesa de la Cámara. "Se hará en la mesa que ya teníamos convocada este miércoles y lo tramitaremos como cualquier otro escrito", ha detallado. No obstante, el ultraconservador asegura que mantendrá el acta de diputado como no adscrito y explica que el grupo parlamentario Vox seguirá estando formado por los cinco diputados díscolos a pesar de su explusión desde Madrid. "De acuerdo con el reglamento de la Cámara, seguirán en el grupo parlamentario pero ya no representarán a Vox porque estarán fuera del partido, es una situación muy extraña". Cuestionado por el hecho de que tanto él como Patricia de las Heras acudieran a la reelección de Santiago Abascal como presidente de Vox, Le Senne confirma que "seguramente no les gustó porque están en ese choque con la dirección nacional pero es algo de lo que no habíamos hablado". Por último, el aún presidente del Parlament confía en que la situación para Vox Baleares pueda solucionarse lo antes posible. "El partido en las islas ha sufrido un golpe, salta a la vista que había una situación difícil y esperamos poder solucionarlo".