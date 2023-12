El Partido Popular no da su brazo a torcer y mantiene el desafío con Vox para la aprobación de los presupuestos. Los populares han votado en contra de la propuesta presentada por sus socios para eliminar las subvenciones a las patronales empresariales PIMEM y CAEB y los sindicatos UGT y CCOO. Un hecho que no ha sentado nada bien en el seno de la formación ultraderechista, quién ha subido el precio para apoyar las cuentas autonómicas del Ejecutivo después de que el PP haya perdido el apoyo del diputado de Sa Unió Llorenç Córdoba. En este sentido, Vox le recuerda al PP que ya no tienen más votos que la izquierda por lo que necesitan de forma imprescindible su sí para aprobar los presupuestos.

Relacionadas El PP tumba los 20 millones de euros que exige Vox para la segregación lingüística en las aulas