El Partido Popular ha respondido al órdago de Vox tumbando en comisión los 20 millones de euros que exigen sus socios para aplicar la segregación lingüística en las aulas durante el primer cuatrimestre del próximo curso. La abstención de los populares, unida al voto en contra de toda la oposición, ha provocado que la enmienda de los ultraderechistas haya sido rechazada y no entre de momento en las cuentas autonómicas. Un hecho que dificulta la aprobación de los presupuestos ya que Vox defiende que no los respaldará si no recibe dicha cuantía para aplicar el plan lingüístico. Por otro lado, los populares sí han votado a favor de la enmienda de Vox para aumentar plantilla de inspectores educativos para preservar la enseñanza frente a las "intromisiones ideológicas".

