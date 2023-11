Más de dos mil niños se quedan sin beca de comedor pese a cumplir los requisitos

Más de 2.000 niños no tienen este curso beca comedor pese a cumplir los requisitos de renta exigidos. Son los que en la convocatoria recientemente publicada aparecen en el listado de ‘ayudas concedidas sin derecho a prestación’.

Los ocho millones de euros destinados a las ayudas de comedor no bastan para cubrir las necesidades de las familias de las islas: este año más de 9.400 beneficiarios cobrarán la ayuda por motivos socioeconómicos mientras que más de 2.000 no la percibirán pese a cumplir los requisitos (aparte están las 5.000 familias excluidas por no cumplir las condiciones o por no haber presentado la documentación como corresponde).

Estas becas se conceden según una baremación que tiene en cuenta básicamente el nivel de renta y pueden cubrir entre el 25 y el 100% del coste del menú. Algunos, los que tienen menos ingresos, perciben así hasta 1.100 euros, otros 880, 770 o 550 euros. En la lista de beneficiarios que sí cobrarán ayuda no ha entrado ningún alumno de los que tienen reconocida una ayuda del 25% del coste del menú (275 euros).

No es la primera vez que el dinero presupuestado inicialmente para estas ayudas no llega a todos los hogares que cumplen los requisitos. En 2021, el anterior equipo socialista al frente de la conselleria de Educación hizo una resolución para ampliar la partida ante la cantidad de solicitudes recibidas y el elevado número de estudiantes que se quedaban sin ayuda aunque cumpliesen las condiciones.

En 2022 tampoco bastó el dinero y lo que se hizo entonces fue utilizar dinero sobrante de las ‘ayudas de alimentación’, una convocatoria aparte para pagar a los alumnos de Secundaria y FP Básica el plato del día en la cafetería de los institutos sin servicio de comedor. Se gastó mucho menos de los 1,2 millones presupuestados, con lo que el resto pudo utilizarse para dar más ayudas de comedor.

Esta convocatoria de ‘ayudas de alimentación’ también se ha convocado este curso, con un presupuesto de 600.000 euros. Finalmente, llegará a 217 alumnos, lo que supone que más de 440.000 euros quedarán sin repartir (y en principio sin intención de usarlo entre los que se han quedado sin apoyo en la convocatoria de becas de comedor pese a cumplir los requisitos de renta).

Al preguntar a Educación sobre si hay alguna fórmula prevista para llegar a estas familias sin ayuda, la Conselleria remite al texto de la misma convocatoria, que establece que los solicitantes que están excluidos pese a cumplir los requisitos se quedan en una lista de espera, ordenados por puntuación, y que empezarán a percibir la ayuda si se produce alguna baja entre quienes sí la cobran (porque dejen de acudir al comedor escolar, porque abandonen el sistema educativo balear por traslado...).

Educación tampoco tiene previsto de cara al año que viene aumentar la partir prevista de ocho millones de euros, según indicó ya el conseller Antoni Vera en la comisión parlamentaria de presentación de los presupuestos para 2024 y como confirmaron a este diario fuentes oficiales de la Conselleria.

Durante las dos anteriores legislaturas el dinero para estas ayudas fue creciendo, al tiempo que se ampliaba su alcance (extendiéndolo por ejemplo a los alumnos de la concertada y también a las ‘escoletes’ de 0-3) y también su grado de cobertura, hasta cubrir el 100% del coste del menú (no del servicio total, que también incluye el coste de los monitores).

La lista de beneficiarios a los que sí les llega la ayuda (que se publicó en el BOIB el pasado 9) dibuja una radiografía clara del nivel socioeconómico del alumnado por centros, ya que se ve cómo determinados colegios de barriadas vulnerables tienen un elevado número de alumnos con derecho a beca (y con las cuantías más altas).

Pese a que la lista refleja cosas esperables en este sentido, también hay datos que de primeras pueden llamar la atención, como que 28 de los beneficiarios que sí recibirán ayuda estudian en los colegios Aixa y Llaüt del Parc Bit, que el año que viene perderá el concierto (y por tanto el derecho a que sus familias pidan estas ayudas) si no renuncian a segregar a sus alumnos por sexo.