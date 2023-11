El conseller de Educación, Antoni Vera, ha asegurado que encontrará la fórmula para encajar el nuevo modelo lingüístico acordado por PP y Vox sin modificar ni derogar ni el Decret de Mínims ni ninguna otra normativa, incluida la Ley autonómica de Educación (LEIB) y la Ley de Normalización Lingüística.

Así ha respondido a preguntas de los medios sobre las informaciones que apuntan que el plan lingüístico, así como está escrito, vulnera el Decret de Mínims, una circunstancia que Vera ha negado rotundamente: "La lengua de primera enseñanza no vulnera el decreto", ha explicado.

Respecto al plan piloto para escoger lengua, el conseller ha admitido que todavía se tienen que "establecer las reglas del juego", pero ha asegurado que se desplegará de tal forma que no se vulnere ninguna ley ni decreto: "Aún tenemos que hablar de todo esto", ha insistido, preguntado por cómo se articulará la medida para sortear toda la normativa lingüística.

Igualmente, a la espera de ver cómo se plasmará el acuerdo en las aulas, Vera ha garantizado que el 50% de las asignaturas no lingüísticas tendrán que impartirse en catalán. También ha recordado que un artículo de la Ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1986, establece la libre elección de lengua en la primera enseñanza y que no se está aplicando: "La norma no se ha cumplido hasta ahora, ese tendría que ser el debate", ha zanjado el conseller